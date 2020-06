Blanca Suárez, en 'El hormiguero': "Concha Velasco nació con estrella y con una flor en el culo"

Blanca Suárez fue la invitada de este martes en El hormiguero, al que acudió para promocionar el estreno el 3 de julio de la segunda parte de la última temporada (la quinta) de la serie Las chicas del cable, en Netflix: "Decidimos hacerla de 10 capítulos y dividirla en dos tandas", afirmó la actriz.

Este viernes se estrena la segunda parte de la última temporada de #LasChicasDelCable en @NetflixES#BlancaSuárezEHhttps://t.co/PqrNS9WwRx — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 30, 2020

En la serie, Suárez comparte protagonismo con multitud de caras conocidas para el gran público como Yon González, Ana Fernández, Nadia de Santiago, Ana Polvorosa, Kiti Mánver, Ángela Cremonte o Concha Velasco: "Qué peso tiene...", comentó Pablo Motos.

"¿Crees que ese peso se gana con la experiencia o que se tiene?", preguntó el presentador a su invitada. "Has abierto un debate importante. Creo que ella nació con estrella y con una flor en el culo", señaló la actriz.

Y continuó comentando sobre Concha Velasco que "el éxito y la permanencia a lo largo de todos estos años se lo ha currado paso a paso y proyecto a proyecto. Es de cajón que ella está donde está".

La madrileña también quiso destacar la buena relación con sus compañeras de reparto "pese a ser tan diferentes fuera de las cámaras" ya que llevaban haciendo la serie "cerca de cuatro años", pero el último día de rodaje, más que emotivo, "fue agotador".

"Era la una de la mañana, hacía muchísimo frío y estábamos reventadas. Nos quedamos paralizadas cuando dijeron que se acabó", recordó Suárez.

Los saludos en tiempos de coronavirus

La actriz también comentó con Motos la nueva normalidad, ya que se tuvieron que saludar chocando el codo cuando "lo que quería es darte un abrazo. Es un rollo saludarte así", le dijo al valenciano.

"Lo estoy pasando francamente mal porque no es que abrace a los invitados, sino que lo hacía con todo el mundo", admitió el presentador. "He pasado de todo a nada, porque cuando abrazas a alguien, lo que le estás diciendo de una forma física es te quiero y deseo que te vaya bien. Es afecto, no tiene nada más", añadió Motos.