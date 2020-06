Fuset defèn la "legalitat" dels contractes d'Expojove i JCF i es recolza en "informes favorables"

Fuset s'ha pronunciat en aquests termes en declaracions als mitjans de comunicació moments abans de declarar davant el Jutjat d'Instrucció número 2 de València, que investiga presumpte fraccionament de contractes municipals.

A la seua arribada a la Ciutat de la Justícia, ha recordat que anava a declarar en aquesta causa oberta després de la denúncia interposada per Luis Salom, assessor del grup municipal 'popular' en el consistori. El seu testimonie ha sigut ajornat en diferents ocasions per raons alienes a la seua voluntat. "Ara vinc a exercir el meu dret a declarar", ha postil·lat.

Preguntat per si té esperança en què s'arxive el procediment, l'edil ha manifestat que confia "plenament" en el que es fa des de Cultura Festiva. "No és un plat de gust estar ací però dins del jutjat donaré les indicacions oportunes", ha dit.

Així, sobre els contractes, l'edil, que s'ha mostrat "confiat i tranquil", ha manifestat que "tot s'ha fet dins de la màxima legalitat". Ha indicat que es tracta de qüestions administratives "amb tots els informes favorables".

Fuset ja va haver de declarar anteriorment en aquesta causa i en el seu moment va defendre en el jutjat que "tot es va ajustar a la legalitat" i va afirmar, de fet, que els contractes investigats no van tindre "objeccions" per part del secretari del consistori ni per cap altra instància.

Després d'açò, Salom va ampliar la seua denúncia en el jutjat i va exposar noves irregularitats relacionades amb fraccionament de contractes de Fuset i la Junta Central Fallera, amb el que el jutjat va acordar citar de nou a l'edil, que ha comparegut finalment aquest dimarts.

Aquest no és l'únic front judicial que té obert Fuset, ja que pròximament haurà d'asseure's en el banc dels acusats per l'accident mortal d'un treballador durant la instal·lació de les graderies per als concerts de Vivers de 2017. En aquesta causa Fiscalia no l'acusa, però sí la família del mort.