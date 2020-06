Se enfrenta a 8 años de prisión por agredir con una defensa eléctrica a otro hombre que declaró en su contra

El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las 11.00 horas del día 8 de marzo de 2019, el procesado acudió a las proximidades del domicilio del denunciante, en La Fresneda, al que conocía por haber declarado como testigo, hacía tiempo, en el procedimiento de divorcio entre él y su exmujer. En represalia a las manifestaciones que efectuó, que no fueron de su agrado, el procesado se dirigió a él y le dijo:" hijo de puta, me has arruinado la vida", disparándole con una defensa eléctrica en la cara.

La víctima se cubrió con una carpeta portadocumentos que llevaba y se la arrojó, golpeándole entonces el procesado en el rostro varias veces con el arma. El procesado, antes de irse del lugar le dijo a al denunciante: "esto es por ahora, pero te voy a matar", causándole un gran temor. Como consecuencia de todo ello, le ocasionó heridas superficiales inciso en la cara.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el procesado indemnice al denunciante en una cantidad a determinar, y al Sespa por los gastos médicos ocasionados, todo ello más los intereses legales correspondientes.