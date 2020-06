Aprobada por el pleno la primera fase de la RPT, que pone fin al "limbo" de 900 empleados

La medida que ha contado con los votos favorables en pleno de los concejales del equipo de gobierno (PSOE-Cs), la abstención de PP y Vox, y el voto en contra de Adelante Jaén, permite ajustar la plantilla presupuestaria a la relación de puestos actual, paso previo para reconocer a decenas de trabajadores que no figuraban en el segundo de los documentos manteniendo esta situación desde hace al menos 20 años.

El concejal de Personal, Carlos Alberca, ha mostrado su satisfacción por este paso dado porque con él se abre la puerta a la convocatoria de la oferta pública extraordinaria de empleo en la que aparecerán todos los puestos cubiertos por personal temporal, es decir, "en precariedad".

De esto modo, se podrá dar estabilidad a unos 900 trabajadores, o lo que es lo mismo, ha apuntado el responsable municipal, el 70 por coento de los hombres y mujeres que están en nómina del Ayuntamiento para atender las necesidades de la población jiennense y que se encuentran en un "limbo".

Alberca ha sibrayado que esta situación se ha mantenido así durante los últimos 24 años, 20 de los cuales han estado gobernados por el PP. El proceso para poner en marcha este proceso histórico, ha señalado Alberca, comienza este martes, una vez aprobado este ajuste necesario. "Es un trámite esencial, saber que se ajusta la plantilla que regula los sueldos a la de los puestos de trabajo y nunca se había acometido", ha dicho el concejal.

Alberca ha apuntado que con esta fase cero comienza el camino no solo para la organización de los recursos humanos de cara a dotar de calidad a los servicios que prestan a los vecinos y vecinas de Jaén sino también a garantizar el derecho a una carrera profesional horizontal y vertical a los trabajadores del Ayuntamiento, en las mismas condiciones que lo de cualquier otra administración".

"Se trata de que nuestro principal capital, los recursos humanos, esté ordenado para prestar servicios con eficiencia, cuando hasta ahora ha estado sometido a una desorganización que atendía solo a intereses políticos", ha dicho.

El concejal ha destacado que el hecho de que el PP no haya querido siquiera entrar a debatir este punto en el pleno denota que "se trata de una buena medida que debería haberse acometido hace tiempo como marca la legislación".

La actualización de la Relación de Puestos de Trabajo y la dignificación de las condiciones laborales del personal municipal es una de las apuestas del actual equipo de gobierno por cuanto permitirá que los empleados del Ayuntamiento ordenen su situación actual y dispongan de la posibilidad de promoción profesional reglada y no a merced de las decisiones políticas.

El concejal de Personal ha asegurado que, al estar el 70 por ciento de la plantilla, compuesta por unos 1.410 trabajadores, en situación de precariedad, no se atiende a lo estipulado por la Ley de Función Pública que es tajante al dictaminar que el personal no funcionario no puede superar el ocho por ciento.

Esta realidad, ha señalado, se da en el Ayuntamiento de Jaén desde el 2006, fecha de la última Relación de Puestos de Trabajo, por lo que, a juicio de Alberca, se comete "una flagrante ilegalidad" con respecto al acuerdo cerrado entre el Gobierno central y los sindicatos.

En esta línea, considera que lo que ocurre con el personal de la Administración local es "un claro ejemplo de cómo una plantilla políticamente mal organizada influye en una difícil gestión a la ciudadanía pese a los esfuerzos que realicen".

Con la aprobación en el pleno de este lumes comienza un camino que permitirá que se haya acometido este primer proceso para la estabilización del personal que culminará antes de 2021, nueva fecha propuesta por el Estado como tope máximo para acometerla.