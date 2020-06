El confinament va disparar les disputes entre veïns a València

Els conflictes veïnalses van disparar fins a un 82% a València durant els mesos de confinament forçós provocat per la pandèmia de coronavirus. Així ho testifica un informe del Servei de Mediació de la Policia Local, que mostra també l'eficàcia de la mediació policial per a abordar els conflictes veïnals a partir de l'elevat nombre d'acords aconseguit. Concretament, les dades del Servei de Mediació de la Policia situen en un 79% la taxa d'acords positius aconseguits.

Entre els tipus de conflicte en els quals ha intervingut destaquen els produïts a partir de molèsties per soroll com la música o la televisió alta i l'arrossegament de mobles; les molèsties provocades per animals i mascotes; situacions provocades per obres; i per raons relacionades amb la salubritat i la higiene. Les causes de les disputes de convivència les trobem en les situacions derivades del confinament de la població, atés que s'han intensificat circumstàncies que generen estrés i que afavoreixen un clima tendent al conflicte.

Aarón Cano, regidor de Protecció Ciutadana, va admetre que “esperava un augment dels conflictes veïnals durant l'estat d'alarma” i va manifestar que “la Policia Local de València ha respost al repte que li plantejava el confinament” de la població. “No sabem si aquesta situació ve per a quedar-se, però sí que sabem el que hem de fer per a adaptar-nos a aquesta nova realitat i millorar el servei i atenció a la ciutadania”, va indicar.

“La Policia Local de València és una institució amb 150 anys d'història i al llarg d'ella ens hem adaptat i reinventat. Hem de plantejar la necessitat d'adaptar les eines actuals, amb les quals compta la mediació policial per a la gestió de les disputes de convivència, a una realitat marcada per les mesures de seguretat sanitàries establides per a controlar la pandèmia de la Covid-19”, va concloure Cano.

L'augment dels conflictes veïnals durant la pandèmia va fer que l'equip especialitzat de la Policia preparara un servei de mediació gratuït a través de mitjans electrònics, telèfon i correu electrònic (mediacionpolicial@valencia.es) per a abordar les disputes per convivència a la ciutat de València durant l'emergència sanitària.

Així mateix, l'eslògan ‘Recorda que el millor símptoma d'una bona salut és una bona convivència’ ha sintetitzat el contingut d'una guia de convivència (en espanyol i anglés) amb la finalitat d'afavorir una convivència veïnal sana durant el confinament.