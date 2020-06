Policía Foral atiende este fin de semana 16 accidentes de tráfico con un balance de siete heridos

Los accidentes con heridos se han producido en Noain (A21, salida de vía con dos heridos leves), Burlada (C/Ezkababide, un ciclista trasladado tras una colisión), Funes (NA115, salida de vía con una herida), Lekaroz (salida de vía con un ciclista herido y rescatado en helicóptero), Peralta (NA115, un herido tras una salida de vía) y Artajona (salida de vía en NA6020 con un herido y alcoholemia positiva del conductor).

Por daños materiales se han realizado diligencias a prevención en diez siniestros ocurridos en Tudela, Zizur Mayor, Huarte, Esteribar, Zufía, Cordovilla, Egüés, Carcastillo, Eskiroz y Sansol, ha informado en un comunicado la Policía Foral.

Destaca también la imputación de tres conductores por delitos contra la seguridad vial: en Erice de Iza (NA7020), fue identificado un conductor detenido en mitad de la calzada y se le investiga por dos delitos, conducir bajo la influencia del alcohol y negativa a someterse a las pruebas.

En Barañáin, en el polígono de Landaben, una patrulla de tráfico interceptó a un conductor con pérdida de vigencia de su permiso, por lo que quedó en calidad de investigado. Y en Pamplona (C/ Pz. Goyena) una patrulla de seguridad ciudadana paró a un turismo cuyo conductor ofreció una tasa de alcohol de índole penal.

Destaca un dispositivo especial por "no fiestas" en Barañáin, con controles preventivos de tráfico y seguridad ciudadana en los que se interpusieron 13 denuncias por distintas infracciones: seis por alcoholemias positivas (entre ellas, dos ciclistas de 18 años con tasas de 0.45 y 0.56 mgr/l, respectivamente), tres por pruebas positivas de drogas, dos por portar sustancias estupefacientes y otros dos por no llevar mascarilla dentro del vehículo no siendo convivientes.

Asimismo se atendieron requerimientos ciudadanos por vehículos mal estacionados en Artavia (casco urbano) y Erro (zona baño en la NA2330), que fueron denunciados administrativamente.

Por otra parte, la Policía Foral ha movilizado patrullas de las distintas comisarías para atender durante las noches del viernes y sábado una treintena de llamadas ciudadanas que informaban de distintas molestias, altercados y ruidos.

Por ruidos vecinales se han desplazado agentes a Pitillas, Antxoriz, Carcastillo, Murchante, Artica, Milagro, Pitillas, Acedo, Olite, Marcilla, Irurtzun, Viana, Marcilla y San Martín de Unx. Por altercados y peleas se han atendido requerimientos en Muniáin de la Solana, Urdiáin, Orkoien, Tudela, Obanos, Berrioplano, Cordovilla y Azagra.

Y finalmente, por molestias en bares, la Policía Foral ha intervenido en EstellaLizarra, Caparroso, Lezaun, Azagra, Irurtzun, Murchante, Aoiz y Allo, donde un local ha sido desalojado y denunciado.