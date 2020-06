Tu horóscopo diario: domingo 28 de junio de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 28 de junio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No debes sentir ningún miedo si debes de tomar una decisión que implica un gasto porque estarás a cubierto y alguien te protege de cualquier peligro en este sentido. Además, lo que hagas, puede traerte mucho beneficios desde un punto de vista lúdico o divertido.

Tauro

Tu comportamiento será hoy de lo más correcto aunque no vas a poder evitar tener que protestar por algún servicio mal hecho o por lo que consideras un problema de seguridad o un trato poco apropiado. No es malo que lo digas, al contrario, significa mejorar las cosas.

Géminis

Todo te sonríe hoy y alguien, además, te demuestra lo feliz que le hace estar a tu lado y lo que significas en su vida, y más si ha habido algún mal momento compartido. Hoy olvidarás todo eso y te dedicarás a pasarlo bien, con mucho ánimo y energía.

Cáncer

Estás pendiente de tu salud y de tu organismo y extremarás todas las medidas de precaución para que todo siga en orden y eso es muy bueno para ti ya que supone que cuidas también de los demás. No descartes hacer algo de ejercicio suave o yoga.

Leo

No será una jornada muy ajetreada, al contrario, lo que más te apetecerá será no pensar en nada serio y distraerte con un buen libro, una película, un deporte que te apetezca ver o una charla intrascendente. Todo eso te traerá tranquilidad y te recargará las pilas.

Virgo

Si te aburres un poco hoy y quieres hacer algo, lo mejor es buscar un poco de actividad entre tus aficiones y tus amigos. Las comunicaciones han mejorado mucho y ahora la conversación será fluida y amable. Todo eso contribuye a ponerte de muy buen humor.

Libra

No debes ponerte de los nervios ni discutir si alguien te lleva la contraria en un tema algo complicado. Maneja esa emoción de desagrado con habilidad y deja que los hechos demuestren quién tiene razón. No es necesario que te pongas en evidencia, ojo.

Escorpio

Dedicas parte de tu tiempo de descanso a preparar algún asunto que tiene que ver con papeles legales o documentos y que quieres tener muy claro antes de abordarlo definitivamente. Ten en cuenta que eso te puede traer un poco de tristeza o bajón emocional.

Sagitario

El ejercicio, cualquier clase de deporte o un buen paseo es hoy es algo que va a ser muy bueno para mejorar tu forma física y volver a niveles de antes que habías perdido. No tengas pereza para volver a sentirte con la necesidad de hacerlo más a menudo.

Capricornio

Verás alguna mala cara cerca de ti y quizá es porque no has dado gusto a alguien en una petición o porque te has pasado en algunas palabras u órdenes. Si a pesar de ser festivo estás trabajando, cuida de que no se repita esto, es importante.

Acuario

Cuidado con lo que dices sobre una persona a alguien que aún puede tener alguna clase de poder sobre ella. Hablar mal de los demás por rencor o venganza es algo que te puede ser devuelto antes de lo que esperas. En cualquier caso, no es buena idea.

Piscis

No es cuestión de obsesionarse, pero tampoco de no prestar ninguna atención a tu organismo. Aprovecha el buen tiempo para hacer más ejercicio y llevar una alimentación más saludable y natural. Es el momento idóneo de cuidar tu cuerpo, te lo agradecerá con más energía.