Vox Rioja exige a varios ayuntamientos "la retirada inmediata" de banderas no oficiales de las instituciones públicas

En un comunicado de prensa, Vox informa de que "los Ayuntamientos social comunistas como Logroño, Nájera o Calahorra, o la Consejería de Participación ciudadana, y el Palacio de Gobierno de Vara de Rey incumplen la Ley de Banderas 39/81" por exhibir varias lonas con los colores representativos del Orgullo LGTBi.

Todo ello, prosiguen desde Vox, "pese a que el Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia sobre la exhibición de 'banderas no oficiales' en las fachadas de los edificios públicos" y que se traduce en que "no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente y en particular con el deber de objetividad y neutralidad de las administraciones públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior y fachadas de los edificios y espacios públicos, aunque las mismas no sustituyan, sino que concurran con la bandera Española y las demás legales o estatutariamente instituidas".

Desde Vox "consideramos que todas las personas son iguales, tal como reza nuestro marco constitucional. Por ello creemos que, tras este tipo de simbología, sólo se busca diferenciar a la sociedad, crear asociaciones y demás chiringuitos que lo único que generan es un gasto al erario público".

Por ello, desde VOX se insta a estas Administraciones Públicas "a que cumplan la ley y retiren las banderas LGTBI, velando por el cumplimiento de los artículos de la Ley 39/81 en todos los municipios del territorio español, reconociendo la bandera española como símbolo de la Nación".

Los Ayuntamientos riojanos "deben respetar el ordenamiento jurídico y la sentencia dictada por el Tribunal Supremo. Y solicitando que se apruebe, expresamente, la no colocación de ninguna bandera que no sean las oficiales en fachadas y exterior del Consistorio, puesto que la legislación aplicable no contempla su colocación en los edificios municipales".