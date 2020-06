Coronavirus.-Concluye la obra del imaginero palaciego que transmitía durante el confinamiento con un fin social

El imaginero, restaurador y escultor Juan Manuel Martín, vecino de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), ha finalizado la talla de la imagen de la Virgen que inició, con un fin social, tras decretarse el estado de alarma y cuyo proceso ha ido difundiendo a diario y por 'streaming' durante el confinamiento.

"No me creo aún la repercusión que ha tenido la iniciativa, no solo en lo que se refiere a las visitas en las redes sociales en sí, sino por las numerosas peticiones recibidas y que me siguen llegando para acoger a la imagen y darle un culto público", ha declarado el imaginero a Europa Press.

En este sentido, a su taller ha llegado medio millar de ofrecimientos hasta la fecha, entre hermandades y particulares, de una veintena de países. "No me esperaba tal respuesta al ofrecimiento que hice en su día; tampoco el aluvión de llamadas que, movidas por la desolación, me pedían que rezara ante la imagen en mi taller".

"Nunca había hecho vídeos en redes, y menos aún en directo, pero pensé que así podría contribuir a pasar mejor esta situación. Tan solo buscaba ese propósito ya que la iniciativa no tiene un fin económico", ha comentado. En este sentido, la Virgen será cedida a una hermandad o parroquia "como símbolo de acción de gracias", ha asegurado.

El escultor ha destacado que ha sido un proceso íntegramente artesanal, "con el método para sacar de punto que empleaba Miguel Ángel". En cuanto a la talla, el autor ha querido plasmar a una mujer sevillana y la ha dotado de mucho simbolismo. Así, en el moño tallado de la imagen figura la madeja del NO8DO, emblema de la ciudad de Sevilla, y varios jazmines, "como solían ponerse en el cabello las personas mayores de mi pueblo". Además, "las tres lágrimas que lleva en su mejilla obedece a que han sido tres los meses de confinamiento".

La imagen estará expuesta las próximas semanas en El Puerto de Santa María (Cádiz) y Huelva y está previsto que en la segunda quincena de septiembre llegue a Sevilla, a la iglesia de los Terceros, sede de la hermandad de La Cena. "He recibido propuestas para llevar también a esta 'Virgen del Confinamiento' -aún no se ha decidido su advocación- a lugares de fuera de Andalucía, como la Catedral de Valencia".

Martín, como todo los artesanos del gremio de arte sacro, se vio obligado a cerrar el taller con el estado de alarma decretado por el Gobierno por el coronavirus, con lo que no pudo entregar los trabajos a las hermandades que habían encargado alguna obra. "Tampoco he podido recibir visitas de grupos en mi taller durante la Cuaresma para mostrarles cómo es este proceso y acercarles un poco más este mundo", ha añadido.