L'edat mitjana del parc automobilístic valencià se situa en els 11,9 anys

La mitjana regional s'ha situat en els 12,3 anys, per sota de la nacional, que s'ha situat en 12,7 anys. Per comunitats autònomes, les edats mitjanes més elevades estan a Ceuta (15,2), Melilla (14,8), Castella i Lleó (13,3) i Galícia (13,2).

Aquesta dada evidencia, "una vegada més, que el problema més greu que té l'automoció del nostre país és l'antiguitat del seu parc, d'ací la necessitat de rejovenir-ho per a avançar cap a una mobilitat descarbonitzada, per a millorar la seguretat vial i per a evitar els episodis puntuals de contaminació que pateixen les grans ciutats", ha indicat en un comunicat Faconauto.