Agricultors inicien una campanya de protestes per a demanar "compromís" a l'administració i auguren "una tardor calenta"

Les dos organitzacions agràries han avançat que aquest acte de protesta és "el primer que van a convocar en els pròxims mesos" i que, d'aquesta manera, inicien "una extensa campanya de mobilitzacions per sectors agraris en crisis o en busca de solucions a problemes específics".

Així, avancen que la pròxima convocatòria exigirà mesures efectives per a la lluita del Cotonet de Sud-àfrica en cítrics i caquis.Si no millora la situació del sector agrari, les dos entitats auguren "una tardor calenta".

El president d'AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha assegurat: "No anem a parar d'eixir al carrer fins que totes les administracions engeguen mesures que acaben amb el maltractament als agricultors i ramaders".

"D'igual manera que es lluita contra el maltractament a les dones, al grup LGTBI o als animals, ha d'haver-hi lleis que protegisquen de veres els productors del camp. O els polítics es posen les piles o farem que li les posen, per mitjà de protestes que poden ser menys prudents que la de hui, perquè ens estem jugant el nostre futur", ha asseverat.

Per la seua banda, el secretari general de la Unió, Carles Peris, defèn que "ara no és el moment de fer grans aglomeracions per sentit de la responsabilitat, però hi haurà més protestes sectorials, sense descartar acabar amb una manifestació global com la qual vam fer al febrer".

Ha considerat que "les administracions no han apostat des de fa temps per la nostra agricultura i és imprescindible que impulsen polítiques en suport dels professionals; la gran distribució també pot fer-ho molt millor i apostar pels productes de proximitat".

Després d'entregar un document reivindicatiu a la consellera d'Agricultura, els dirigents d'AVA-Asaja i La Unió, han llançat al sòl cebes i creïlles en protesta pels baixos preus oferits mentre els lineals estaven plens d'importacions foranes a un preu multiplicat per mil del productor al consumidor.

Cristóbal Aguado ha conclòs la seua intervenció trencant, "de manera simbòlica, la Llei de l'Horta perquè no té cap efecte sobre la rendibilitat del productor" i ha reptat la consellera a demostrar "si serveix de veres als agricultors".

MOLLÀ EXPRESSA EL SEU "PLE SUPORT AL SECTOR"

Per la seua banda, la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha expressat "el seu ple suport al sector agrari" i ha compartit les reivindicacions de les organitzacions, a més d'apel·lar a la recuperació del concepte de preferència comunitària i de reciprocitat comercial davant de la competència deslleial afavorida pels acords de la Unió Europea amb països tercers.

Mollà ha rebut als agricultors i agricultores que han reprès aquest divendres les mobilitzacions davant la qual denuncien com a "desastrosa" campanya de productors de cebes i creïlles i ha arreplegat el document de demandes per a pal·liar les pèrdues del sector.

"La Conselleria està decidida a acompanyar el sector en una política que lògicament sobrepassa l'àmbit autonòmic i que ha de reclamar que les noves estratègies europees com la de 'La Granja a la taula' recupere la preferència comunitària així com fer valdre la nostra postura ara que la Unió ha obert a exposició pública la seua política comercial", expressa la titular d'Agricultura en un comunicat

Des de la Conselleria assenyalen que l'estratègia a nivell europeu és "un pilar important per a millorar la situació de les persones agricultores però no l'única". Mireia Mollà s'ha referit a les actuacions empreses per la Conselleria per a "assegurar les cobertures, per a activar una taula de producció o per a engegar estudis dels costos que establisca un marc de negociació transparent, científic i rigorós, que garantisca la rendibilitat de les explotacions agrícoles".

L'impuls a la venda de proximitat, continuen, és una altra de les qüestions a les quals ha al·ludit la consellera. En aquest sentit l'administració autonòmica va autoritzar l'activitat, malgrat les restriccions de l'estat d'alarma, des de la perspectiva de la declaració essencial de la venda de productes de primera necessitat com els agroalimentaris i a més va obrir una línia d'ajudes destinada a la venda directa dels agricultors així com a les inversions en canals de venda 'online'.

"És el moment de recompensar l'esforç del sector agrari per a blindar el proveïment amb la compra dels nostres productes de proximitat", ha assenyalat Mollà, qui també ha traslladat la responsabilitat a la cadena de distribució que "ara més que mai ha de posar-se del costat del camp valencià davaont de la competència deslleial que suposen les importacions de tercers països".

Finalment, la consellera ha manifestat que en cap moment del confinament s'ha paralitzat el treball per a millorar la situació de les persones productores a la Comunitat amb ajudes destinades als sectors més colpejats per la crisi i posant la sobirania alimentària en el centre del debat.