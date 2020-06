Isa Pantoja defiende a Oriana Marzoli ante la sorpresa de Ana Rosa Quintana: "¿Dices que es educada y dulce?"

Oriana Marzoli es una de las concursantes más polémicas de La casa fuerte, donde ha protagonizado numerosos enfrentamientos con Fani Carbajo o Maite Galdeano desde que arrancó el reality. Por ello, en los platós de Mediaset se critica su facilidad para insultar, aunque parece que aún le quedan defensores.

Así lo ha demostrado Isa Pantoja, que este jueves ha participado en El programa de Ana Rosa para hablar de la difícil situación que atraviesa España actualmente, así como de las últimas noticias sobre el nuevo programa de Telecinco.

En el plató, los colaboradores han opinado sobre la actitud de Marzoli con sus compañeros en La casa fuerte, ya que no están de acuerdo con sus formas. Sin embargo, la hija de Isabel Pantoja ha salido inesperadamente en su defensa.

"Yo la conozco en persona y no es así. He estado con ella en privado y no es así", ha subrayado, dejando visiblemente sorprendidos a sus compañeros, que no comparten las polémicas de la venezolana en el nuevo espacio de Mediaset.

"¿Dices que es educada y dulce?", ha respondido una irónica Ana Rosa Quintana, que ha recibido la respuesta de la tertuliana: "Sí, es así. No es como la vemos en la televisión".

En este sentido, Alessandro Lequio no ha dudado en opinar que Marzoli "vive obsesionada con hacer el mal", ya que le hace la vida imposible a los concursantes, entre ellos, Yola Berrocal. "Me das mazo vergüenza, te lo juro, me das como vergüencita ajena. Yo a mi madre la veo así, con ese pantalón corto, esas bolas que tienes como pechos... y me daría vergüenza", le dijo esta semana.