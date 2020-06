La UMA refuerza su oferta de titulaciones de ingeniería con 15 programas certificados internacionalmente

La obtención de estos sellos internacionales garantiza que se cumplen los criterios de calidad establecidos más allá de las fronteras nacionales, criterios acordados por agencias internacionales de aseguramiento de la calidad en educación superior, basándose en estándares reconocidos por empleadores de Europa.

Este sello permite a los egresados que su titulación sea reconocida dentro y fuera del país en el que la obtuvieron, y constituye un incentivo para potenciales estudiantes que desean optar por estos estudios, porque la acreditación mediante la obtención de un Sello Internacional de Calidad asegura que los programas de estudio de ingeniería, su profesorado, laboratorios, su formación y salidas profesionales cumplen con los estándares de calidad y la adecuación a las necesidades de los sectores profesionales a nivel europeo estipuladas por la European Network for the Accreditation of Engineering Education (ENAEE).