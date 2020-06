Jorge Javier Vázquez responde tajante a las críticas de Abascal: "Ayer le hacía cantando 'Cara al sol' y no viendo la tele"

La comentada bronca entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez en Sábado Deluxe se zanjó ayer en Sálvame, donde la colaboradora y el catalán "sellaron la paz". Sin embargo, el neoreality no estuvo exento de polémica, ya que su presentador volvió a hablar de política y a situarse en contra de Vox.

Vázquez dijo que no había que confundir la libertad de expresión con "dar alas al fascismo", unas palabras que no gustaron a Santiago Abascal, que no ha dudado en cargar este miércoles contra el presentador llamándolo "Kim Jong Vázquez en ética democrática y estética".

Tras estas palabras, el presentador del espacio de Telecinco ha demostrado una vez más que no tiene pelos en la lengua y ha respondido al tuit: "Ayer le hacía cantando Cara al sol y no viendo la tele. En su caso, prefiero que pierda el tiempo viéndome a que trabaje".

En este sentido, el presentador ha vuelto a criticar este miércoles en Sálvame al partido ultraderechista y ha confesado que a principios de mayo se vio obligado a denunciar a la policía dos vídeos que cogían imágenes de él en televisión para simular su asesinato a tiros y, después, celebrarlo con la bandera de España.