València accelera el pla que dotarà a Natzaret de zones verdes i Esportives

El barri de Natzaret, un dels més maltractats i oblidats de València després de perdre la seua platja en la dècada dels huitanta per l'ampliació sud del port, deixarà de limitar amb un mur i els seus veïns miraran cap a un gran parc i una zona esportiva al llarg del que en el seu moment va ser la franja prelitoral.

El ple municipal té previst aprovar provisionalment aquest dijous el Pla Natzaret Est, l'operació urbanística que permetrà fer realitat el futur Parc de Desembocadura, que estarà entre els de major extensió de la capital, i la Ciutat Esportiva del Llevant UD, una instal·lació que, a més dels efectes paisatgístics, proporcionarà activitat econòmica i formativa a l'entorn.

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha explicat les principals novetats del projecte, que busca donar solució a la connexió port-ciutat, i que ha incorporat suggeriments aportats en les més de 600 al·legacions al pla inicial. Una vegada compte amb el vistiplau del ple, es remetrà a l'Autoritat Portuària de València (APV) perquè l'aprove també abans de ser enviat a la Comissió Territorial d'Urbanisme perquè puga ser ratificat definitivament.

Les modificacions més destacades han de veure amb la intenció de construir un túnel subterrani en el futur per a conduir el trànsit per davall del Camí de la Punta des de la V-15 sense afectar l'horta protegida que encara queda en l’entorn. No obstant això, mentre es dissenya i executa aquest projecte, s'habilitarà un accés "provisional" pel perímetre del barri que evite la circulació per carrers interiors.

Repartiment de les futures dotacions en el Pla Natzaret Est. Ayto. València

La responsable municipal ha recordat que el pla afecta a un espai de 229.000 metres quadrats urbanitzables, 63.000 d'ells ocupats pel Parc de Desembocadura, 25.000 per ús terciari per al port i 100.000 per a la zona esportiva. L'actuació es divideix en cinc àmbits, en els quals es troben les infraestructures i dotacions.

Parc de Desembocadura

Serà una gran zona verda de 63.308 metres quadrats que donarà solució al final de l'antic llit del Túria, que actualment desemboca en una rotonda. L'Ajuntament s'encarregarà del seu disseny a través de Projectes Urbans i Jardins, per al que estudia convocar un concurs d'idees.

Zona terciària del port

En aquesta zona, annexa al Parc de Desembocadura, s'han dissenyat quatre edificis per a projectes d'investigació del port. Fruit de les al·legacions, s'han rebaixat les altures, mantenint l'edificabilitat de 25.000 metres quadrats, per a evitar l'efecte pantalla.

Ciutat esportiva i pavelló

Aquesta àrea de 98.940 metres quadrats estarà lligada a l'esport i inclourà l'edifici del club Benimar, així com una parcel·la al sud de l'àmbit destinada a pavelló cobert. A més de la integració paisatgística, aquests espais busquen impulsar la regeneració social del barri i el seu desenvolupament econòmic.

Centre juvenil Marblau

En aquesta zona, que ocuparà una superfície de 2.246 metres quadrats, se situarà el centre juvenil municipal Marblau, una dotació pública de l'Ajuntament de València.

Parc sud i Corredor Verd

L'àrea 5 tancarà la part sud mitjançant una zona verda de proximitat, amb una superfície de 8.375 metres quadrats. A més, el Corredor Verd comptarà amb un carril bici de 2,50 metres d'amplària, segregat de la calçada i de l'àmbit per als vianants.

Plànol del Pla Natzaret est amb els cinc àmbits d'actuació. Ayto. València

"Prudència" amb els terminis

"El barri de Natzaret ja no confrontarà amb el port sinó amb una zona verda i esportiva", ha destacat la vicealcaldessa que, encara que ha descartat parlar de terminis respecte a l'aprovació definitiva del pla i l'inici de la seua execució per a "ser prudent", ha apuntat que "igual podria estar a final d'any". Segons ha explicat, el Llevant UD vol actuar "ja" i "per això ha accelerat" la tramitació l'Ajuntament.

Per part seua, l'alcalde, Joan Ribó, ha manifestat que l'aprovació d'aquest pla suposarà "un desgreuge per al veïnat" de Natzaret després de perdre la seua platja fa anys. "Ara recupera un gran parc natural i una gran zona esportiva", ha destacat el primer edil.

Ribó ha subratllat que "tot aquest treball s'ha desenvolupat amb el diàleg i el consens de les entitats veïnals" i es durà a terme "amb una perspectiva de ciutat verda, més habitable, pensada per a la ciutadania i sota els grans objectius de desenvolupament sostenible que planteja l'ONU".