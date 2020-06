Dani Miquel fomenta la mobilitat sostenible entre els més xicotets amb la cançó 'Mobilitza't'

"Hem comptat amb la col·laboració de Dani Miquel, un referent actual de la música infantil valenciana que està treballant a enriquir cançons tradicionals a ritme de rock, samba o ska, perquè componga cançons noves o recupere unes altres amb el seu toc personal de manera que per mitjà de la música, es puga comunicar millor amb els xiquets i xiquetes i transmetre la importància de la mobilitat sostenible", ha explicat el conseller.

"Des de la Generalitat, -ha destacat Arcadi España-, hem apostat sempre per la mobilitat sostenible, i ara més que mai, i som conscients que els xiquets són els que en molts casos reeduquen als seus pares en aspectes tan importants com la sostenibilitat i el respecte medi ambient, per açò és fonamental dirigir-nos a ells i fer-ho d'una de forma amena i divertida".

Es reprèn així una iniciativa que va quedar interrompuda amb la declaració de l'estat d'alarma, i que, com ha afegit Arcadi España, "és una bona estratègica per a unir formació i diversió i per mitjà dels xiquets i xiquetes es pot arribar als majors per a aconseguir un ús més racional de la mobilitat quotidiana".

Amb aquesta idea, ha assenyalat Arcadi España, "la conselleria vol difondre els avantatges de desplaçar-se a peu, amb bicicleta, en patinet o en transport públic per a millorar la qualitat de vida en els pobles i ciutats i conscienciar es noves generacions que seran ells els que hauran d'implicar amb els efectes perniciosos de la contaminació atmosfèrica, el soroll, la congestió, el calfament global, la desaparició d'hàbitats i els riscos climàtics extrems".

Aquesta iniciativa es va reprendre amb els primers treballs del 'Pla de Foment a l'Ús de la Bicicleta (CICLEM)', que s'ha consolidat amb la creació de l'Oficina Valenciana de la Bici. A més, la Conselleria s'estan creant infraestructura ciclopeatonal (Xarxa d'Itineraris No Motoritzats de la Comunitat, XINM) i s'estiga subvencionant la compra de bicicletes i patinets.