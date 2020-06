Més professors, baixada de ràtios i protocols sanitaris, entre les propostes del Botànic per al curs 2020-21

Els tres grups han registrat una proposició no de llei (PNL) en Les Corts perquè el parlament valencià inste el Consell a desenvolupar una bateria de propostes en l'àmbit educatiu per a poder garantir les classes presencials el pròxim curs i garantir les condicions higièniques pertinents davant la Covid-19.

La proposta, firmada per les portaveus dels tres grups parlamentaris en la Comissió d'Educació i Cultura, aposta per mesures com la contractació de més professorat per a poder atendre tot l'alumnat amb qualitat pedagògica i complir les mesures de seguretat i higiene per a la prevenció de contagis, amb el manteniment dels grups estables de convivència.

També es considera necessària una baixada de les ràtios d'alumnat per cada grup estable de convivència per a garantir una educació més personalitzada, amb més acompanyament, i amb millors condicions d'higiene, seguretat i espai.

Estratègies i mesures per a millorar i ampliar el reforç educatiu a l'alumnat en l'aula, especialment aquell que ha tingut més dificultats o que directament ha quedat "desconnectat" de l'aprenentatge durant la pandèmia i un pla amb mesures i pautes específiques per a un procés educatiu inclusiu i singularitzat per a l'alumnat d'Educació Especial i d'unitats específiques de Comunicació i Llenguatge són altres de les propostes.

Així mateix, plantegen l'adaptació dels servicis d'activitats extraescolars, de reforç educatiu després de classe i de transport escolar a la nova realitat horària, així com del servici de menjador escolar a les circumstàncies de prevenció, distanciament i manteniment dels grups estables de convivència

S'inclou també que Les Corts insten el Consell a garantir que, davant una eventual paralització de l'ensenyament presencial durant el curs acadèmic 2020-21 es continuen implementant mecanismes de protecció dels treballadors de les empreses i entitats que presten servicis en els centres educatius per a garantir els seus llocs de treball i la seua viabilitat.

La socialista Ana Besalduch ha explicat que en la iniciatva apareixen mesures "en positiu i realistes perquè l'alumnat puga tornar a les aules amb seguretat" i ha assenyalat la necessitat "d'actualitzar els protocols sanitaris amb els centres de salut de referència dels centres educatius", protocols que "ja havia engegat aquest Consell l'any 2018".

Així mateix, ha qualificat de "fonamental" comptar amb més professors i professores, així com baixar la ràtio d'alumnes per aula, cosa que es podrà fer gràcies "a l'esforç del Govern del Botànic i als més de 200 milions que el Govern d'Espanya enviarà a la Comunitat Valenciana amb un fons no reemborsable destinat a Educació". Ha celebrat, en aquest sentit, que hi haja governs que "prioritzen a les persones" i ha apostat pel "diàleg i les propostes en positiu" davant la crispació.

Per la seua banda, la diputada de Compromís Papi Robles ha explicat que "després de les dificultats educatives que ha patit l'alumnat, solament eixirem d'aquesta situació amb una atenció més individualitzada i amb més reforç educatiu".

"Comptar amb més professorat en les aules assegurarà el compliment de les mesures d'higiene i prevenció, i també facilitarà que l'alumnat estiga millor atès i que puga continuar aprenent després de les circumstàncies adverses que ha viscut. Si una cosa ens ha ensenyat aquesta pandèmia és que necessitem un sistema educatiu amb més professorat i amb grups d'alumnat més xiquets", ha afegit.

I la diputada d'Unides Podem Pilar Lima ha destacat la necessitat de desenvolupar protocols d'actuació i coordinació en cada centre escolar amb el centre de salut de referència del municipi o àrea de salut per a poder actuar en cas que es detecten símptomes de Covid-19 en l'àmbit escolar. I en aquest sentit ha ressaltat la importància de generar "seguretat i certeses amb una bona coordinació entre aquests àmbits".