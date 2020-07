Un fotógrafo empotrado en los Tercios

Diciembre de 1585. Los soldados de los Tercios de la monarquía hispánica se lanzan al asalto, sobre las aguas heladas del río Mosa, sobre los buques atrapados de la armada holandesa. Jordi Bru, con su cámara, capta el momento… Los arcabuceros abriendo fuego, los piqueros, los oficiales gritando órdenes, los heridos gimiendo sobre el hielo… Es el conocido por la Historia como Milagro de Empel.

Y no, no es que Bru sea un viajero de la máquina de H. G. Wells o un funcionario de El Ministerio del Tiempo, es simplemente (o quizá no tanto) un fotógrafo especializado en recreación de Historia militar. Pero en sus composiciones logra recrear la historia y hechos de aquellos soldados de la Edad Moderna como si hubiera estado realmente allí. A medio camino entre los pintores del Siglo de Oro, el pintor de batallas Augusto Ferrer-Dalmau, el cine épico y los reporteros actuales, Bru logra dotar a sus imágenes de niveles de verosimilitud y detalle histórico impresionantes.

Acaba de salir a la venta el libro Los Tercios (Desperta Ferro Ediciones, 2020), un espectacular álbum profusamente ilustrado con imágenes del fotógrafo que junto a los textos de Àlex Claramunt, periodista y actual director de la revista Desperta Ferro Historia Moderna, crean un llamativo y divulgativo acercamiento para todos los públicos a estas legendarias tropas de infantería, popularizadas hace años por el Capitán Alatriste, de Arturo Pérez-Reverte.

Piqueros en la batalla de Fleurus JORDI BRU

En sus páginas, descubrimos la organización, su armamento, su evolución y sus grandes enemigos. Y, del mismo modo, repasan visual y literariamente sus principales hechos de armas contra moriscos, franceses, ingleses, holandeses… En trinchera o campo abierto, desde las Alpujarras hasta Rocroi.

JORDI BRU Jordi Bru (Pamplona, 1967) es fotógrafo profesional dedicado a la recreación de ejércitos y batallas históricas de todas épocas. Viajó a Bosnia en 1993 y luego trabajó una década en el diario El Mundo, Actualmente trabaja en Pamplona para revistas de arquitectura y cultura y para editoriales.

¿Cómo logra Bru ese nivel de realismo? Este fotógrafo que trabajó en la guerra de Bosnia en 1993 y ha trabajado de fotoperiodista y fotógrafo publicitario, acude a las recreaciones históricas y dispara cientos de fotografías. Como un reportero empotrado, se viste de época, y dentro de la recreación busca sus imágenes. "No me gusta hacer fotos con teleobjetivo, me gusta estar dentro", asegura Bru, "si la foto no es buena, es que no te has acercado lo suficiente, como decía Capa".

Algunas veces sus composiciones surgen espontáneas, pero otras parte de un trabajo de documentación que "supone contemplar cuadros, leer cómics, ver ilustraciones y películas".

Campamento de los Tercios JORDI BRU

Con esas imágenes, un amplio proceso de documentación previo y buenos asesores, este fotógrafo de guerras del pasado compone sus imágenes y las trabaja con recortes de unas y otras en Photoshop. Y ahí integra las figuras, los fondos, detalles históricos, los suelos… Sin ir más lejos, en la imagen del Milagro de Empel que ilustra esta información, Bru utilizó para el suelo unas fotografías que había tomado en una expedición al Polo Norte. Los barcos de esa imagen son un ballenero anclado en Bermeo, recreación de una nave del siglo XVI. "Me impongo no coger nada de archivo; el cien por cien lo tengo que fotografíar yo", afirma.

Y así la fotografía del siglo XIX y XX y la tecnología del XXI logran acercarnos a los siglos XVI y XVII con todo rigor y lujo de detalles y en color.

La Segunda Guerra Mundial también revive

Los tercios no son las únicas unidades del pasado que han revivido gracias a la fotografía y la recreación histórica. Este año también se ha publicado Enfocando la Segunda Guerra Mundial (Editorial Círculo Rojo), del director de cine y fotógrafo argentino Laureano Clavero, con textos del novelista español David López Cabia.

En sus páginas, las fotos de recreación llevan al lector al Desembarco de Normandía, la operación Market Garden o el bosque de Hürtgen siguiendo a las tropas de EE UU de los años 40. Cuenta además con un breve prólogo del capitán de los marines de aquel país, Dale A. Dye, actor, realizador cinematográfico y asesor cinematográfico que ha salido en películas como Platoon, Salvar al soldado Ryan y series como Hermanos de Sangre.