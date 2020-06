Otro desnudo integral en 'La Resistencia' sorprende a Berto: "No lo he visto venir"

Por tercera vez, 'El viajero del tiempo' de La Resistencia consiguió sorprender al invitado del día. Este lunes fue el turno de Berto Romero, que acudió para presentar su serie, Mira lo que has hecho, y terminó con un hombre saltando desnudo a su lado.

Pero no es la primera vez que este hombre (Danny Boy-Rivera, humorista y guionista del programa) aparece en el espacio de Movistar +, primero fue en septiembre de 2019 y, por segunda vez, en abril de este año para advertir que "viene una puta pandemia".

Broncano le dio varias opciones a su invitado de "nuestra caja de experiencias", entre las que estaban "escuchar un solo de bajo de Jorge Ponce, hacer un bucle de 'qué pasa', imprimir algo, probarse mi cabezón gigante o recibir la visita de nuestro 'viajero temporal'".

Berto eligió la última opción: "¿Sabes lo que esto?", le preguntó el presentador. El cómico negó conocer de qué se trataba: "Por mi entusiasmo, lógicamente, no lo sé, pero seguro que es una mierda".

Al final "hacemos un combo" y Jorge Ponce se puso a tocar unos acordes con su bajo mientras esperaban al viajero. "Para mantener la distancia de seguridad, el 'viajero' tiene que pasar por encima del sofá, que vaya por donde el público y se marche", señaló Broncano.

Berto Romero, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

Mientras sonaba la música, 'El viajero del tiempo' apareció con la mascarilla como único vestuario, saltó por encima del sofá dejando a Berto sin nada que decir, bailó un poco delante de él y se marchó entre el público hacia la salida.

"No lo había visto. No me esperaba tener una polla a palmo y medio hoy. Esta sí que ha sido distancia de seguridad", afirmó Berto mientras añadió entre risas antes de acabar el programa: "La nueva normalidad. No lo he visto venir"