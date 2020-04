El hombre completamente desnudo vuelve a irrumpir en 'La resistencia' para alertar de que "viene una puta pandemia"

El espontáneo que el pasado 26 de septiembre se paseó completamente desnudo por el plató de La resistenciavolvió anoche al programa de David Broncano.

En un plató prácticamente vació por la crisis del coronavirus, los (pocos) integrantes del equipo -Broncano, Castella, Grison y Jorge Ponce- se disponían a tocar con la banda cuando fueron interrumpidos por 'el hombre del futuro'.

"Tranquilos, gente del pasado, tranquilos. Vengo del futuro y, cuanto antes lo asumáis, más rápido se hace esto", empezó.

"Viene una puta pandemia. Meteos en casa, lavaos la manos, un metro de distancia y lo podemos evitar entre todos", aseguró el espontáneo.

En ese momento, fue interrumpido: "¿A qué día de 2020 crees que estás viviendo? Es que estamos en abril ya. El país está cerrado", le advirtieron.

El viajero del tiempo MAL. #LoQueDeVerdadImportapic.twitter.com/GaAw1ZARaR — Lo Que De Verdad Importa en Movistar+ (@LaResistencia) April 1, 2020

"Pero, ¿cuántos años lleváis encerrados?, preguntó entonces el hombre. "Llevamos ya un mes casi", le contestó Broncano. "¿Por qué no has elegido venir antes?", remató el presentador.

"A vosotros ya no os puedo salvar"

"Viajar en el tiempo no es como viajar en el espacio. No se calcula tan fácil", se defendió el hombre. Me tengo que ir ahora a avisar... A vosotros ya no os puedo salvar", acabó comunicando, lamentablemente, el hombre.

Eso sí, antes de que desapareciera, le dieron una recomendación. "Si puedes probar a viajar 15 días atrás, deja caer que, si compramos test, lo mismo son falsos".