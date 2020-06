El monumental enfado de Lorenzo Caprile en 'MasterChef 8': "Este no es mi programa, pero no lo voy a permitir"

La segunda prueba del último programa de MasterChef 8 consistió en preparar dos menús diseñados por Carlos Maldonado, ganador de MasterChef 3, para las familias residentes en Madrid en riesgo de pobreza a las que Cruz Roja lleva comida a sus casas.

Lorenzo Caprile se pasó por las cocinas para la ocasión. Y es que, además de diseñador, durante la cuarentena se conviritió en uno de tantos voluntarios que están ayudando a las familias más precarias a aguantar los perjuicios económicos del coronavirus.

"He estado colaborando desde que empezó este horror, y cuando sales a repartir te das cuenta de que no hace falta irse al tercer mundo para ver cosas así, que el horror está al lado de casa y hay mucha gente que no tiene absolutamente nada. Al cocinar, pensad que a lo mejor mañana puede ser vuestra familia", explicó Caprile.

Lorenzo Caprile estalla en 'MasterChef 8'

Tras una especie de subasta humana, los equipos se dividieron de la siguiente manera: por un lado, Luna y Albert fueron capitaneados por Ana; por otro, Iván, Juana y Andy estuvieron a las órdenes de José María. El grupo vencedor convertiría a sus miembros en finalistas, pero a juzgar por los comentarios de los jueces, Maldonado y Caprile, esto no sirvió para motivarles lo suficiente.

"A ver, sé que este no es mi programa, pero esto es Cruz Roja, yo soy voluntario y no voy a permitir que las personas que están esperando esta comida coman a destiempo, ¿me estáis oyendo? Os veo con una pachorra tremenda, ¿pero os dais cuenta de la prueba que estáis haciendo?, estalló el diseñador. Vais a dar de comer a gente que a lo mejor no ha comido en una semana. No me vais a dejar mal delante de Curz Roja. No vais a llegar a tiempo", gritó a los concursantes.

"Sé que este no es mi programa, pero no voy a permitir que las personas que están esperando esta comida coman a destiempo". No podía faltar una de las broncas de Lorenzo Caprile... 😥#MasterChef ▶https://t.co/lfLLychuhwpic.twitter.com/HGATkQ2DWI — La 1 (@La1_tve) June 22, 2020

Finalmente, tanto el diseñador como los jueces y Carlos Maldonado echaron una mano para que todo estuviera a tiempo. Caprile se dedicó a pelar patatas con Juana, que aprovechó para preguntarle algunas curiosidades personales sobre su carrera en el mundo de la moda.