Cultura.- Una mostra de 50 fotografies fetes per estudiants promou la diversitat cultural i lingüística en el CCCC

'PORTAVEU' és un concurs fotogràfic escolar apadrinat per Pierre Gonnord i Rafael Doctor, que forma part de la temporada cultural 2020 de l'Institut Français d'Espagne 'Entre llengües, entre cultures', ha explicat la Generalitat en un comunicat.

Per mitjà d'aquest concurs, que el seu objectiu va ser la promoció del plurilingüisme i del respecte per la diversitat de cultures, l'Institut Français d'Espagne ha donat la paraula als alumnes de francés de Quart de l'ESO, Primer i Segon de Batxillerat i de Formació Professional de grau mitjà deixant-los expressar la seua sensibilitat i reflexionar junts sobre la diversitat que representa Europa.

La directora general d'Innovació Educativa i Ordenació, Margarida Castellano; el director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, i la directora de l'Institut Français de València, Marie Cécile Le Luec, inauguren aquest dimarts la mostra.

Pérez Pont ha destacat la col·laboració que manté el Centre del Carme amb l'Institut Français d'Espagne aquests últims anys "per a la promoció de la cultura i la diversitat lingüística, així com la transmissió de valors com el respecte, la igualtat o la cooperació entre la ciutadania i especialment entre la joventut".

"L'origen d'aquesta exposició és un concurs innovador al qual s'ha sumat l'alumnat de nombrosos centres educatius de tot l'Estat espanyol, i que acosta les pràctiques artístiques contemporànies als i les estudiants a partir dels elements que els són més comuns com un telèfon mòbil", ha assenyalat.