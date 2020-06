Uns 200 agents de la Policia Local de València blindaran les platges per Sant Joan

La Policia Local blindarà les platges de la ciutat de València la nit de Sant Joan per a evitar aglomeracions que puguen suposar un perjuí per a la salut pública com a conseqüència de la Covid-19.

En concret, amb l'objectiu d'evitar un repunt de contagis pel virus, la Prefectura Superior del cos ha dissenyat un operatiu especial que comptarà amb 192 agents, 510 tanques, la unitat de Cavalleria i la de Drons per a evitar l'accés i les celebracions en les platges de la Malva-rosa, Cabanyal, Pinedo, El Saler i El Perellonet.

"La pandèmia no ha passat, hem de seguir extremant les precaucions", ha advertit el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano. "El dispositiu policial especial per a la Nit de Sant Joan necessita de la responsabilitat individual i col·lectiva. No hem de baixar la guàrdia, encara que finalitze l'Estat d'Alarma, la pandèmia no ha acabat", ha insistit.

L'operatiu especial de la nit de Sant Joan ha arrancat a primera hora d'aquest dilluns amb el dipòsit de les tanques, que impediran accedir a les platges de la ciutat demà a la nit.

Seguirà amb el tancament d'accessos i la prohibició d'entrada a les platges a partir de les 19 hores del dimarts, així com vigilàncies discrecionals per part dels quasi 200 agents amb els quals comptarà el dispositiu especial per a evitar qualsevol tipus de celebració en les platges de la ciutat.

"Tot un dispositiu policial que està acompanyat de la resta de mesures aprovades en la Junta de Govern per a evitar aglomeracions que puguen suposar un repunt de contagis davant la dificultat per a mantindre distàncies interpersonals de seguretat, i estarà perfectament coordinat amb la resta de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat per mitjà de les reunions que s'han mantingut amb la Delegació de Govern", ha explicat l'edil.