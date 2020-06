El Gobierno de Navarra lanza una campaña para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la distancia física

20M EP

El Gobierno de Navarra ha lanzado la campaña 'Metro y Medio, la medida de tu compromiso no cambia', con la que busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener la distancia mínima en 1,5 metros entre personas no convivientes y de usar mascarilla cuando no es posible.