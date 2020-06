L'acusat de la mort de Marta Calvo, davant el jutge aquest dimarts des de presó per l'homicidi d'una altra dona

Segons ha pogut saber Europa Press, Jorge Ignacio haurà de declarar des de presó davant el titular del Jutjat d'Instrucció número 20 de València a les 11.45 hores, en el marc de la causa en la qual s'investiga la mort d'una altra dona al juny del passat any a València. La víctima, de 26 anys i colombiana, exercia la prostitució i va aparéixer morta en un domicili de la ciutat.

Jorge Ignacio està investigat en aquestes diligències per homicidi i omissió del deure socórrec, han confirmat fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La seua declaració davant aquest jutjat estava prevista per al passat 20 de març, però es va suspendre a causa de la pandèmia, en no tractar-se d'una causa urgent i inajornable, ja que l'investigat no està a la presó per aquests fets.

Són diversos els jutjats que investiguen successos relacionats amb Jorge Ignacio P., qui es troba a la presó provisional per ordre del Jutjat d'Alzira que instrueix la mort de Marta Calvo, després d'haver-se citat amb l'acusat i haver manat a sa mare un missatge amb la seua ubicació.

El detingut assegura que la xica, de 25 anys i desapareguda al novembre a Manuel, va morir de forma accidental en un episodi de relacions sexuals i cocaïna i posteriorment la va esquarterar i va distribuir les seues restes per contenidors. Aquest jutjat segueix les diligències per la mort de Calvo, el cos de la qual se segueix buscant.

La mare de Marta Calvo ha demanat que s'unisquen totes les causes en un mateix jutjat i també recentment ha remès una carta als mitjans de comunicació en la qual lamenta que a Espanya "ix barat matar i violar".

En eixe escrit, amb el qual va voler agrair la tasca de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (FCSE) i manifestar com se sent quan es compleixen set mesos de la desaparició de la seua filla, va afirmar: "Sóc una mare abatuda pel dolor i la desesperació", i va afegir: "Hi ha una xiqueta amb una vida truncada, una mare destrossada, una família afonada pel dolor, un germà que mai més podrà gaudir de la seua germana, i unes lleis que poc ajuden".