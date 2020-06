El consejo de Terelu a Mila Ximénez tras anunciar su cáncer de pulmón

El anuncio de Mila Ximénez de que padece un cáncer de pulmón no pilló por sorpresa a su amiga Terelu Campos. Ella fue de las primeras personas, junto a su familia más cercana, en conocer su enfermedad, tal y como ha contado la propia Terelu en el plató de Viva la vida, donde colabora. "Tuvo un acto de confianza absoluta conmigo y me sentí útil, eso es muy importante para la gente que te quiere", ha desvelado.

La hija de María Teresa Campos, que sabe de primera mano lo que es pasar por un cáncer, le envió un mensaje "de fuerza" cuando supo que Ximénez tenía la enfermedad. "El cáncer es sinónimo de esperanza en muchos casos", ha manifestado.

Para Terelu fue "muy complicado" aceptar su cáncer: "Fue un momento de confusión, incluso de desesperación", ha reconocido. Por ello, según su experiencia, es fundamental "creer firmemente en tu médico y confiar en él".

Además, la colaboradora ha querido darle una serie de consejos a Mila Ximénez ante la etapa que le espera: "Desgraciadamente he sufrido dos veces esta enfermedad. La primera vez me dejé ayudar muy poco y me comí sola toda esta enfermedad y me manifesté lo menos posible. Es mucho más fácil hacerlo con las personas que te quieren y, además, que te quieren ayudar".

Terelu también se ha referido a los "momentos de debilidad" por los que pasará Mila, y ha recordado que cuando habló con ella le dijo que se apoye "en los suyos".

"Milagros, de esta salimos y salimos mucho más reforzados. Es una guerra en la que se ganan batallas cada día", ha zanjado Terelu.