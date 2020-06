Lola Índigo, sobre su paso por OT: "Estoy pagando una deuda de la que realmente no me he aprovechado"

Hace ya tres años desde que Mimi Doblas saltó a la fama tras concursar en el talent musical Operación Triunfo 2017 y convertirse, además, en la primera expulsada de esa edición que supuso un renacer para el programa. Desde entonces, Mimi, ya como Lola Índigo, no ha parado de trabajar en su música y de participar en otros programas como Tu cara me suena, que también le dieron visibilidad. Sobre su paso por OT, la artista se ha sincerado en una entrevista en Semana, donde ha reconocido que la expulsión del programa hizo que no tuviese la misma exposición que sus compañeros, a pesar de tener el mismo contrato, "que es como una hipoteca".

"Yo estoy pagando una deuda de la que realmente no me he aprovechado", ha explicado la cantante. "Una persona que no ha llegado hasta la final tiene que hacer un trabajo post programa para promocionar su música, cosa que un finalista pues no tiene que hacer. Al final tú tienes la misma deuda con el programa, sin que el programa te haya dado la misma exposición", ha aclarado Lola Índigo. "Esta es la situación de un primer expulsado, que se tiene que buscar la vida y le debe lo mismo que los demás", ha añadido.

A pesar de ello, la artista se ha mostrado "súper agradecida" por la oportunidad de haber participado en el programa "y sobre todo, por haber hecho la gira, porque para mí [los conciertos] fueron un gran aprendizaje y gané muchas tablas".

Por otro lado, Lola Índigo ha contado que estos últimos meses de parón los ha vivido "muy bien y tranquila", ya que le han servido para bajar sus niveles de estrés. "Creo que mi cuerpo necesitaba estar un poco parado, o eso es lo que he querido pensar para no agobiarme", ha dicho.

Además de haberse visto La casa de papel, entre otros entretenimientos —"he hecho de todo, escribir, hacer deporte, bailar", ha enumerado— lo que la ha "salvado" estos meses en casa ha sido el deporte.

"Me lo tomé como un momento de relax. Siempre estoy ensayando, moviéndome de un lado a otro con entrevistas y shootings, y de repente ese momento me lo tomé como una especie de descanso", ha indicado.