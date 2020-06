El concejal de Turismo replica a Somos: "Que Rosón nos critique confirma que estamos en la dirección correcta"

En declaraciones a los medios, el responsable local de Turismo ha aseverado que el Ejecutivo municipal de PP y Ciudadanos ya está acostumbrado a "la dialéctica y críticas constantes basadas en el sectarismo" de Rosón.

Respecto al contrato, ha remarcado que se trata de una campaña de "promoción" y no de "publicidad y propaganda" como apuntaba el edil de Somos. Algo que, sostiene, demuestra la "ignorancia" del concejal de la marca local de Podemos sobre el sector turístico.

Para Quintana, se trata de una campaña de promoción "sin precedentes, necesaria y absolutamente imprescindible para recuperar la actividad y el empleo en un sector trascendental" para Oviedo.

En cuanto a la adjudicación, el concejal ha remarcado que no se han adjudicado contratos a "empresas" sino a "proyectos". "Lo adjudicamos al mejor proyecto y yo no me considero capaz de cuestionar la opinión de los técnicos, que son los que realmente han adjudicado este contrato", ha dicho, preguntando Rosón si él "cuestiona a los técnicos" del Ayuntamiento en el área de Turismo.