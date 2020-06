Estela Grande enseña todos sus 'looks' estrellas del verano

Después de una ruptura, toca tomarse un tiempo para sí misma y disfrutar. Eso mismo se ha propuesto Estela Grande después de la separación con Diego Matamoros. La modelo quiere disfrutar de su verano y ha planeado ya sus vacaciones.

Aunque todavía no ha confirmado el destino, ha empezado los preparativos. En su último capítulo de Mtmad, la concursante de GH VIP 7 ha preparado sus maletas con sus looks veraniegos favoritos junto a su amiga Claudia.

“Vamos a hacer looks, os vamos a dar ideas de looks para salir a cenar con tu novio, para irte de compras con tus amigas, para ir a pasear al perro…”, explica antes de empezar a enseñar todas las prendas de su armario.

Después de 3 meses con el chándal... ¡@estelagrandeg nos trae los looks para este veranito! 😎 https://t.co/EyIyETLIeA — mtmad (@mtmad) June 19, 2020

El primer estilismo ha ido dedicado para una fiesta de pijama y el segundo para ir a comprar el pan: “Llevo esto que no se si me gusta, que me ha costado muy barato”. Grande prefiere la simpleza y comodidad con un conjunto rosa palo basado en pantalón corto y camiseta con fruncido en la barriga.

El que no podía faltar es el de ir a la playa y tomar algo después: “¿Es mono no? Con las uñas bien hechas”. Se trata de un bikini que sirve como top, que ha conjuntado con unos shorts vaqueros.

La exmujer de Diego Matamoros tiene intención de disfrutar de eventos un poco más sofisticados, como sus viajes a Ibiza: "Llegamos a Ibiza con tacones midiendo 1,90 y los chicos se van”. Divididos en dos conjuntos: un vestido blanco corto con volantes para la tarde y body ceñido con shorts siendo más realistas con su estilo.

MI MADRE: ¡¿Vas a salir así?!

YO:



🤣🤣🤣 Di que sí @estelagrandeg, que llevamos 3 meses encerradas https://t.co/OdFvLbIm5spic.twitter.com/OXAUC2vixK — mtmad (@mtmad) June 19, 2020

Tomar algo con las amigas e ir de compras no se queda atrás y la madrileña se arregla con un vestido corto de flores. Admite que siempre le gusta ir con buena presencia puesto que “nunca sabe dónde puede pillar cacho”.

Por último, tener citas tanto con la pareja estable como con un primer amor también tienen sus outfits: un top y pantalones cortos para el primer caso y un vestido blanco muy elegante para el segundo. "Ahora solo necesita la persona con la que irme de cena", añade entre risas.