Estela Grande, en tratamiento psicológico tras su ruptura: "He vivido cosas muy duras con los Matamoros"

Tras muchos rumores, el pasado 10 de febrero Kiko Matamoros anunciaba la separación definitiva de su hijo, Diego Matamoros, y Estela Grande.

El matrimonio atravesaba un periodo de altibajos a raíz de la participación de Grande en GH VIP 7, donde la modelo protagonizó una polémica relación de amistad con Kiko Jiménez que no gustó a Diego Matamoros, pero tampoco a su padre, que cargó contra la ex pareja de su hijo en los platós de Mediaset.

Algo que posiblemente le ha pasado factura a la ya ex de Diego, que se ha abierto en canal en una exclusiva para Lecturas. "He vivido cosas muy duras y difíciles", apunta ella en la publicación.

La modelo confiesa sentirse "destrozada" al ser consciente de todo lo que ha perdido y reconoce haber tenido que recurrir a ayuda profesional para superarlo. "Tengo ansiedad, tomo pastillas para dormir y estoy con una psicóloga", afirma.

"Tengo ansiedad, tomo pastillas para dormir y estoy con una psicóloga"

En cuanto a las posibilidades de una reconciliación con Diego, cree que, aunque sigue enamorada de él, ahora no podría ser. "Ahora sería imposible. Hay mucho rencor y juntos éramos una bomba de relojería", asegura.

De hecho, esa última conversación antes de romper la define como "llena de reproches". "Se reabrieron todas las heridas y acabamos recriminándonos mierdas", comenta la televisiva.

En cuanto a su exsuegro, Kiko matamoros, que ha sido su azote durante todo el concurso, asegura: "No sabía que me odiara tanto, nunca he tenido relación con él. No me di cuenta de lo grave que era hasta que mi madre me dijo: 'En la vida me voy a sentar con ese señor".