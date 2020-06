Bonig, sobre la investigació a Francis Puig: "El govern de Ximo Puig té moltes explicacions que donar"

Així s'ha pronunciat Bonig en declaracions als mitjans a Gandia (València), després que la Fiscalia Anticorrupció haja demanat al Jutjat d'Instrucció número 4 de València que recapte diversos expedients adjudicats a mercantils de Francis Puig i els seus socis, els Adell Bover, per part del Consell i de la Diputació de Barcelona per a estudiar la compatibilitat de les subvencions i els imports atorgats, segons consta en l'escrit, consultat per Europa Press, que ha dirigit el ministeri públic al jutjat que investiga un presumpte frau en ajudes al foment del valencià després d'una querella del PP.

Bonig ha assenyalat que "la coherència en la vida en general i en política en particular és important", i sota aquesta premissa ha expressat el seu "respecte total i absolut a les decisions judicials i el treball de la Fiscalia", així com la seua "confiança absoluta en la justícia".

Així mateix, ha assenyalat que espera que el president Ximo Puig "comence a donar explicacions". "La justícia és lenta però actua al final i jo crec que en aquest assumpte encara anem a escriure molts capítols", ha remarcat.

En aquesta línia, ha defès que el "govern de Ximo Puig té moltes explicacions que donar". "Es podrà amagar un dia, dos dies, tres dies, però al final haurà d'eixir i assumir les seues responsabilitats polítiques com tant va exigir al PP", ha resolt.