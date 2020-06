Dos jutjats valencians arxiven les últimes causes que quedaven obertes contra Cotino després de la seua defunció

Recentment l'Audiència Nacional va acordar l'arxiu de la causa contra Cotino -també ex-director general de la Policia- per la visita del papa a València, al mateix temps que va acordar retornar els béns embargats a la seua família. Es va adoptar aquesta decisió en extingir-se la seua responsabilitat penal.

L'Audiència també va ordenar l'alçament dels embargaments sobre una planta baixa i dos vivendes a Xirivella (València) propietat de Cotino per a assegurar-se la possible responsabilitat civil, en el cas en què se li haguera condemnat pels fets jutjats. A més, va acordar la devolució de les quantitats retingudes de la pensió en favor dels seus hereus.

Ara han sigut altres dos jutjats valencians els que han sobresegut els procediments. El primer, en el qual estava sent investigat per suposades irregularitats en les contractacions de la Fundació V Trobada Mundial de les Famílies (FVEMF) per a la visita del papa Benet XVI.

I el segon, en el Jutjat d'Intrucción número 8, en el qual s'investiga el cas Erial. Cotino havia sigut citat a declarar com a investigat en aquesta causa oberta per presumptes suborns a canvi d'adjudicacions de les ITV i el Pla Eòlic Valencià.

Cotino ha defès sempre davant la justícia la seua innocència i va recalcar fa quasi quatre anys que mai havia ficat la mà en cap calaix encara que podia haver "ficat la pota" "moltes vegades" durant la seua gestió política.