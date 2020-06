Oltra dona "la benvinguda" al PP per voler blindar ara la sanitat pública "després d'anys d'atacs inmisericordes"

Oltra, en la roda de premsa per a informar dels assumptes tractats en el ple del Consell, s'ha referit així preguntada per l'anunci d'ahir de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que la setmana vinent el PP presentarà una proposició de llei per a blindar la despesa sanitària i sobre aquest tema ha recalcat: "des del Consell clar que volem blindar la sanitat pública".

De fet, ha recordat que va ser el Govern del Botànic qui la passada legislatura va revertir "part de la privatització" del sisema sanitari -en referència a la volta a la gestió pública del departament de salut d'Alzira- dins d'"una aposta decidisca per la sanitat pública".

Per açò, ha comentat que els pareix "molt bé" que ara "la dreta reivindique la sanitat pública després d'anys d'atacs, privatitzacions i retallades" i atés que la sanitat és un dret "fonamental" ha plantejat que "probablement es podria blindar una mica més dins de la Constitució", encara que és una proposta que "excedeix a l'àmbit de la Generalitat".

De mateixa manera, ha defès incloure en aquest blindatge pressupostari els servicis socials, que "són la quarta pota de l'Estat del Benestar" i "com en un cadira, sense els servicis socials l'Estat del Benestar es queda coix".

En eixe sentit, ha destacat que aquesta pandèmia ha posat en relleu als "servicis públics com una cosa essencial" i a les professions que els exerceixen, en la seua majoria "feminitzades i invisibilitzades" com "les més importants".

"Curar, criar i cuidar són activitats imprescindibles per a la vida davant d'unes altres que tenen més prestigi perquè es guanya més diners però que són prescindibles, com les especulatives", ha postil·lat.