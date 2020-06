El Instagram de Tamara Falcó: trabajo, diseño de ropa y su familia

Tamara Falcó Preysler es la hija de Isabel Preysler, la única que esta tuvo con Carlos Falcó, el marqués de Griñón. Sin embargo, solo por parte de madre, tiene varios hermanos más, como Julio y Enrique Iglesias o Ana Boyer.

Tal como indica en su propia cuenta de Instagram es la founder and creative director of TFP, es decir, la creadora de su propia marca de ropa. Además, participa en posados de revistas, acude a eventos, promociona marcas, ha participado en Masterchef e, incluso, tuvo su propio reality, We love Tamara.

Instagram de Tamara Falcó

Una de las cosas que más resalta entre las publicaciones de Instagram de Tamara Falcó es lo mucho que está ligada a su familia. Así, comparte fotos junto a su madre, junto al resto de la familia Falcó para despedir a su padre, junto a su ahijado o con sus hermanos.

Además de su propia marca de ropa, la cual anuncia a través de su cuenta de Instagram, también ha participado en la creación de otros diseños de ropa, haciendo colaboraciones, por ejemplo, con Juan Avellaneda.

Además, utiliza el Instagram para promocionar marcas de joyas o ropa, como parte de su trabajo. Así, posa por ejemplo en la alfombra de los Goya, etiquetando en la publicación las marcas que luce. Además, sube fotos específicas publicitando conocidas marcas.