Ajuntament de València dona llum verda al València Arena amb la concessió a Licampa de la parcel·la on anirà el pavelló

La Junta de Govern Local ha aprovat aquesta jornada aquesta concessió administrativa per a la construcció i explotació del València Arena. Es tracta d'una parcel·la de 21.500 metres quadrats situada en els carrers Ángel de Villena, Bomber Ramón Duart i Antoni Ferrandis, en el barri de Quatre Carreres, ha detallat l'Ajuntament.

El projecte, promogut per l'empresari valencià Juan Roig per mitjà de la citada mercantil, contempla la construcció d'un pavelló multiusos amb un aforament màxim per a 18.600 espectadors i instal·lacions annexes com un pàrquing públic i altres dotacions com un parc públic amb zones verdes i una nova infraestructura per al col·legiat públic 'Les Arts'.

La concessió es duu a terme per un període de 50 anys, ha recordat el consistori, que ha apuntat que la mercantil haurà d'abonar-li un cànon de 200.000 euros a l'any. Licampa invertirà en la construcció del València Arena 220 milions d'euros.

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha destacat "la voluntat del govern municipal per a posar la maquinària de l'Ajuntament a la disposició dels grans projectes singulars que suposaran un benefici per a la ciutat".

Per la seua banda, Juan Roig, fundador de Licampa, ha expressat el seu compromís amb el desenvolupament d'aquest projecte, que contribuirà a reactivar l'economia de la ciutat i elevar la notorietat i reputació de València i de la Comunitat Valenciana, ha assenyalat l'Ajuntament.

El primer edil ha ressaltat, així mateix, la tasca realitzada durant els últims mesos, "uns treballs molt intensos i amb una gran capacitat de coordinació" entre "els equips tant de l'Ajuntament, amb representants dels serveis de Patrimoni, Activitats i Urbanisme, com de la societat Licampa" amb la finalitat de "poder avançar en totes les tramitacions que requereix" un "projecte inèdit com aquest pavelló multiusos".

Ribó ha apuntat que aquesta nova instal·lació "posarà en l'elit mundial el projecte de València Basket" i ha asseverat que "també haurà de facilitar l'arribada a la nostra ciutat de moltes altres cites importants de l'àmbit artístic i musical a les quals fins ara no podíem aspirar per l'absència d'un espai com aquest".

Igualment, el responsable municipal ha valorat "l'impuls per a la creació d'ocupació i la dinamització econòmica que un projecte d'aquesta envergadura suposa per a València" i ha indicat que "arriba en un moment en el qual la ciutat està patint l'impacte de la crisi sanitària" de la Covid-19 i en el qual s'ha d'"avançar en una ciutat resilient per a afrontar els reptes globals".

Joan Ribó ha subratllat, d'altra banda, la importància de la col·laboració públic-privada per a fer-ho possible i ha assegurat que "s'han complit els terminis plantejats des d'un inici, malgrat l'estat d'alarma" decretat davant la pandèmia de la Covid-19.

"ESFORÇ I IL·LUSIÓ"

Per la seua banda, Juan Roig ha agraït "l'esforç i la il·lusió de tots els agents tècnics, socials i polítics de l'Ajuntament i Generalitat implicats que, encapçalats per l'alcalde Joan Ribó, han fet possible que construir un Arena i infraestructures d'aquestes característiques, estiga cada vegada més a prop a València".

"El meu compromís amb el desenvolupament d'aquest projecte és un orgull, perquè també contribuirà a reactivar l'economia de la ciutat, al mateix temps que contribuirà a elevar la notorietat i reputació de València i de la Comunitat Valenciana", ha agregat l'empresari.