Fani y Christofer discuten en 'La casa fuerte': "No te hagas el chulo, tú no eres así"

Fani Carbajo y Christofer Guzmán siguen luchando en La casa fuerte por resarcirse de su pasado en La isla de las tentaciones y mostrar la unión entre ambos como que lo ocurrido en dicho programa está completamente perdonado y superado.

Sin embargo, las circunstancias no se lo ponen nada fácil. Durante una prueba en La casa fuerte, una trabajadora del programa puso a los concursantes frases que sus compañeros habían dicho de ellos. "Monigote andante", leyó Christofer en una ocasión. Entonces, este se adelantó sin tener en cuenta a Fani y, ante el enfado de esta, tuvo un comportamiento no muy usual en él.

Discusión entre Fani Carbajo y Christofer Guzmán

Se impuso a su pareja y, mientras esta le mandaba callar, sus compañeros se pusieron a aplaudir. "¿Ves como eres una ridícula?", inquirió Guzmán. "Que te dejes de hacer el chulo y no dejarme hablar", le dijo una afectada Fani, que no paraba de pedirle que dejaran la discusión para después.

Ya en el baño, continuaron hablando. "A mí no me tienes que decir eso, que soy tu futura mujer, es por respeto. No te las des de chulo cuando no eres así", dijo Fani. "¿Y las perlitas que dices tú todo el día?" apostilló Christofer. "Pero no lo hago delante de los demás", se defendió Fani.

Ante esas palabras, Guzmán se quejó de nuevo: "Claro, y me lo tengo que comer todo yo", dando a entender que Fani delante de las cámaras se comportaba de una manera y detrás de otra. El enfado no le duró mucho a la pareja, que finalmente y tras una cena sorpresa que preparó Carbajo, se reconcilió muy acaramelada.

Ya en la gala y, ante una sonrojada Fani, Jorge Javier Vázquez le preguntó a Oriana si las imágenes de Christofer y Fani le habían suscitado envidia pues, como asaltantes, Oriana e Iván seguían durmiendo en el campo.

"Mucha envidia. Me estaba acordando de la imagen de Fani y Rubén en la otra cama", dijo, en referencia en la famosa escena de sexo que ambos protagonizaron en La isla de las tentaciones. Por alusiones, Fani comentó creer que Oriana "en realidad la ama y quiere ser ella".

El ZAS de Oriana a Fani



AMAAAAAAA#LaCasaFuerte3pic.twitter.com/3pGHF0j3wF — Sr. Amargado (@SrAmargado24H) June 18, 2020

Por su parte, Christofer le pidió que "dejara de hacer el ridículo", a lo que Oriana dijo: "El ridículo te lo ha hecho pasar tu novia a ti". Desde plató, Toñi Moreno señaló que no le había "gustado nada el comentario de Oriana", y Rafa Mora comentó, en referencia a Christofer: "Me alegro de que por una vez muestre su carácter".