Teresa Ribera asegura que si la recuperación económica no es 'verde' no durará en el tiempo

Así lo ha manifestado Ribera en la presentación de un libro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Cepal), en la que ha añadido que los desafíos que plantea la pandemia deben enfrentarse desde la cooperación.

"Si no es 'verde', no va a durar, si no es 'azul' no va a durar, generará otros problemas, porque no hay atajos, no hay manera de resolver la crisis que vivimos si no integramos ese tipo de soluciones en un momento crítico, sensible y fundamental", ha resaltado Ribera.

En este contexto, la vicepresidenta ha remarcado que la pandemia ha puesto de relieve la importancia de los sectores primarios, como es el caso de la generación y la producción de alimentos, así como la importancia de los servicios públicos. "No hay sanidad privada ni transporte privado que pueda sustituir un buen sistema robusto de calidad de servicios públicos urbanos para los ciudadanos", ha destacado.

La titular de la cartera para la Transición Ecológica ha agregado que todos estos factores obligan a pensar en términos de fiscalidad para poder enriquecer y consolidar el patrimonio común para tener una respuesta rápida de resiliencia.

Adicionalmente, ha resaltado el liderazgo de la Cepal en iniciativas para poder afrontar la pérdida y los impactos asociados al cambio climático, así como en la cooperación de países, economías y regiones. Ribera también ha destacado la posición de la Cepal para detectar oportunidades en energías limpias desde el punto de vista regulatorio y fiscal.

"Por primera vez hemos vivido todos y de forma simultanea una experiencia de vulnerabilidad inmensa, de vulnerabilidad ante el virus, vulnerabilidad que nos recuerda que también lo somos ante el cambio climático", ha concluido.