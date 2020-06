Editores españoles de Anne Carson: "Nos las hemos visto y deseado para vender sus libros"

"Nos las hemos visto y deseado para vender sus libros, pero ahora nos llaman todos los distribuidores. Ojalá cuando nos preguntan si todavía tenemos ejemplares de sus obras no tuviéramos que decir que están casi todas las ediciones enteras", ha explicado en declaraciones a Europa Press el editor de Pre-Textos, Manuel Borrás, que ha editado dos de sus obras ('Autobiografía de rojo' y 'Hombres en sus horas libres').

Precisamente, Borrás ha mostrado su alegría por la concesión de un premio a una autora que "no se ha prodigado" mucho en España. "Me alegra y me congratulo de que el premio se lo hayan dado a ella, porque desde luego no han apostado por un nombre de relumbrón como en otras ediciones: suelen apostar más por lo espectacular que por la verdadera calidad", ha señalado.

Para el editor, Carson es una poeta "de dificultad añadida, compleja y sinuosa de acceso". "Su poesía entra en la discusión de esa línea clara frente a la más intelectualista -ella es de la segunda-. Eso sí, pese a esas sinuosidades, cuando uno la lee se da cuenta de su autenticidad y de una obra de quilates indiscutible", ha afirmado.

Borrás reconoce no haber tratado con la autora, una "mujer encantadora pero inaccesible". "Le gusta viajar poco. En varias ocasiones nos han solicitado mediar para traerla en alguno de los festivales literarios en España, hemos hecho la gestión y ella siempre ha sido muy grata, pero declinando", ha afirmado.

Desde la editorial Vaso roto -con cinco títulos de Carson en su catálogo-, María Fuentes ha apuntado en declaraciones a Europa Press que esta autora es "una de las piedras fundacionales" del sello. "Lo difícil es destacar una obra, porque cada una es excepcional, pero sí hay una característica general: se basa en su extraordinario conocimiento del mundo grecolatino y lo aplica a la actualidad", ha resaltado.

De entre todas sus obras publicadas, Fuentes ha destacado 'Nox', un libro que surge tras la muerte del hermano de Carson "en circunstancias complicadas" acaecida cinco años antes del libro y en el que trata con la reconciliación con la pérdida a través de la traducción de 'Poema 101' de Catulo.

También Fuentes habla de esa dificultad para vender libros de poesía hoy en día. "Siempre es muy difícil, parece que el lector se olvida de ella y cuando la encuentran es como el gran descubrimiento. Pero también es verdad que Carson es una poeta fuerte y tiene una legión de admiradores tremenda y se lo merece", ha concluido.

Por su parte, María Fasce, directora literaria de Lumen -que ha publicado 'La belleza del marido'-, cree que se trata de "un premio merecidísimo para una obra única y poderosa y que reivindica la importancia de la poesía siempre y en estos tiempos más que nunca". Asimismo, el editor Andreu Jaume resalta que Carson "ha revolucionado el lenguaje poético con una mezcla muy audaz e inteligente de poesía, traducción, narrativa y ensayo".