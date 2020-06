Es el primer anticipo de su nuevo EP 'Les Quatre Saisons', el segundo volumen de 'Mes Excentricitès', que se publicará exclusivamente en formato vinilo especial y en digital el 26 de junio.

'¡Hoy no!' es una particular revisión de 'Never Trust a Stranger', de Kim Wilde de 1988, y se trata de "una adaptación libre con una producción completamente renovada y una letra empoderadora".