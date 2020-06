UGT considera "injusto" para Asturias el reparto del fondo de reconstrucción

"Creemos que no se puede seguir, tanto en Europa como en España, premiando a quien incumple, a quien no invierte, a quien decide bajar impuestos", ha señalado en nota de prensa. Considera Fernández Lanero que "no puede ser que éstos, cuando vienen los problemas, reciban más dinero que los demás para sufragar los errores que ellos mismos han cometido".

Los 280 millones de euros que se barajan ahora para Asturias, ha subrayado, "están incluso por debajo" del peso demográfico del Principado, por lo que, con este importe, si no se mejora en la convalidación del Congreso, "va a ser imposible cubrir las necesidades de refuerzo requeridas en materia formativa y de sanidad".

"Es el momento de ser exigentes y de reclamar justicia para Asturias. En nuestra comunidad hemos invertido en sanidad, hemos construido hospitales, gracias a lo cual pudimos sobrellevar mejor la crisis del COVID-19. No es admisible que nos penalicen ahora con menos recursos económicos para la reconstrucción", ha aseverado.