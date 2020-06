Victoria de los hijos de Carlos Falcó frente a Esther Doña

Arrecia la tormenta. Esther Doña ha tenido que abandonar la finca de la que, tras la muerte de Carlos Falcó, disfrutaba en usufructo. Según la revista ¡Hola!, la decisión se ha producido de forma voluntaria y no ha habido negociación económica con los hijos. La misma publicación asegura que la viuda ya está instalada en su piso de soltera en Majadahonda y que únicamente se ha llevado consigo sus enseres personales y su perra, Chloe. Una vez deshabitada, El Rincón, una de las propiedades más queridas por el marqués, se ha puesto a la venta.

Todo coincide con la información que publicamos en exclusiva hace algunas semanas. La intención de los hijos era forzar la salida de la viuda del domicilio familiar sin que se creara una tormenta mediática. Quieren ser elegantes y evitar enfrentamientos en los que todo pueda saltar por los aires. Fuentes consultadas me aseguran que, a pesar de que es cierto que la propiedad está en venta, no creen que los herederos estén dispuestos realmente a alcanzar acuerdos para formalizar la operación.

Segura de querer mantenerse en un perfil discreto -al menos por ahora- Esther es consciente de que el silencio es su mayor cómplice y seguro. Me consta que prefiere esperar a que pase el tiempo antes de dar un paso en falso que pueda complicar su situación actual y su reputación mediática. Aunque va con pies de plomo, le gustaría poder actuar de otra manera y explicar cómo se siente.

Pero no quiere errar. Está bien asesorada por quienes han navegado en el mar de fondo que hay entre tanta falsa cordialidad. Su decisión no es baladí. Nunca fue aceptada por sus hijastros y sabe que Duarte, fruto de la relación de Falcó con Fátima de la Cierva, puede darle la puntilla. No llegará la sangre al río.