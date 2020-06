La alcaldesa, sobre la cancelación de la feria taurina, dice que la ciudad es "muchas cosas", no solo toros

Ha recalcado, en declaraciones a los medios de comunicación tras un acto en el Ayuntamiento, que Gijón si bien es "una ciudad donde hay toros, no significa que sea taurina", para matizar después que personalmente no se atreve a decir si es taurina o no.

"En cuanto al ocio de las personas, "espero que la gente vaya a ver lo que le apetezca, espero que con total libertad y donde quiera", ha apuntado, no obstante.

Dicho esto, ha incidido en que si se atendiera al número de personas que van a ver los toros, diría que Gijón es más de otras cosas -con más público-. "Pero sí, hay toros, y hay personas que van a verlos, incluso igual vienen algunos de Oviedo", ha apostillado.

Sobre que Gijón es más que toros, ha destacado no en vano que fue de las primeras en "descentralizar" la ciudad, que entendió que las cosas tienen que pasar en muchos sitios y no solo en uno.

Y en ese planteamiento también se llevaron a los barrios los centros municipales y las actividades formativas, deportivas y culturales. "Eso sí que es un emblema de nuestra ciudad", ha apuntado.

Más allá, ha remarcado que es una ciudad con diversidad cultural; de cine, de teatro, de coros, de literatura con la Semana Negra, y muchísimas más cosas. También hay tiene una significativa presencia del sector industrial y turístico, con un peso, cada vez mayor de este último y del sector servicios.

Ha aludido al nacimiento del Parque Científico y Tecnológico y la Milla del Conocimiento 'Margarita Salas', estableciendo una colaboración muy estrecha entre el campus y las empresas y el empleo. "Somos muchas cosas", ha asegurado.