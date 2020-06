La Junta respalda una moción de Ciudadanos para impulsar un plan turístico para Picos de Europa y su entorno

El diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé fue el encargado de defender la iniciativa, señalando que la mezcla del parque nacional y la costa oriental supondría "un elemento tractor importante" para el turismo y la actividad económica de la zona.

Según el parlamentario de la formación naranja, ese entorno "lo tiene todo pero le faltan infraestructuras". Por ello, insta a mejorar los accesos así como un mayor apoyo a autónomos y pymes para "dar salto cualitativo" en la oferta, así como un impulso a la formación de los trabajadores "para mejorar la profesionalización".

Fernández Bartolomé ha remarcado que la UE va a poner el próximos años, entre los países más afectados por la COVID-19, "fondos muy importantes, como los fondos de reestructuración", pidiendo que se aprovechen recursos para esta propuesta.

Para Ciudadanos, existen "potencialidades enormes" en la zona y un plan turístico adecuado puede ofrecer "una gran oportunidad no solo para la comarca sino para toda Asturias y toda España", recordando que Picos fue el primer parque nacional y puede convertirse en ejemplo de "turismo sostenible". Para ese objetivo, ha pedido que se luche "contra el localismo", contando también con la colaboración de Cantabria y Castilla y León.

El diputado del PP José Manuel Felgueres mostró el apoyo de su formación a la iniciativa, argumentando su enmienda para que el plan se elabore con la colaboración de los ayuntamientos de la zona, que fue aceptada por Ciudadanos.

Desde el PP también añaden la necesidad de garantizar que se trata de un "destino seguro" con protocolos de actuación e información; y de elaborar un plan de desestacionalización, ampliando los periodos de apertura del centro de recepción de visitantes Pedro Pidal y el resto de servicios del Parque que dependen de la administración autonómica, durante la mayor parte posible del año.

Por su parte, el portavoz de Vox, Ignacio Blanco ha apoyado la propuesta aprovechando para criticar que se dediquen recursos a equipamientos con pocos turistas mientras no hay plan para Picos de Europa y el Real Sitio de Covadonga.

También a favor se mostró el portavoz de Foro, Adrián Pumares, destacando la necesidad de abordar una gestión que no se oriente solo a los visitantes sino que atienda igualmente a los habitantes.

Desde Podemos se ha recordado que el parque se extiende por Asturias, Cantabria y Castilla y León, para reclamar un "crecimiento sostenido y sostenible" que sirva de "pilar socioeconmico, ambiental y territorial" para la preservación del patrimonio "cultural, histórico y natural" que permita fijar población. IU, además, ha señalado la existencia de un "problema serio de gobernanza de este espacio natural" por la "falta de coordinación entre las tres comunidades autónomas".

Finalmente, la portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, ha criricado que la moción es "la misma propuesta de 2018", que va incorporando enmiendas pero que no ha sido mejorada ni tiene en cuenta que el parque "no depende solo de Asturias". Así, además de asegurar que ya hay medidas puestas en marcha para potenciar la actividad y el turismo de calidad en la zona, ha dicho que la moción es "muy confusa", criticando que desde Ciudadanos propongan "disponer de fondos europeos cuando aun no están aprobados".