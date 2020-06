Cs Ciutadella pide al Ayuntamiento que pague las facturas pendientes

En concreto, el concejal de la formación naranja, Jaume Anglada, ha reclamado "que sea en un transcurso razonable de tiempo y que se pacte con los proveedores o empresas demandantes".

"Nos constan algunas quejas de empresas que han prestado servicios al Ayuntamiento y que aún no han cobrado por estos servicios prestados desde hace bastante tiempo", ha manifestado Anglada, quien ha puesto el ejemplo de una empresa menorquina que, según ha dicho, realizó los trabajos el mes de diciembre de 2017 "y aún no ha cobrado". El regidor también ha subrayado que en este caso no se pasó ningún presupuesto, aunque llevaron a cabo los trabajos.

Además, el concejal ha pedido que se pague "en un periodo máximo de 60 días, tal y como dice la ley de contratos del sector público, una vez terminado el trabajo o la fase de trabajo firmada con el Ayuntamiento" y ha exigido que el dinero para pagar estas partidas "salga directamente de las arcas municipales".

La formación también ha solicitado que el Consistorio les haga llegar todas sus facturas pendientes de pago hasta día de hoy "para hacer un estudio de las deudas municipales".

Anglada ha explicado que instan al Ayuntamiento a que se pidan los presupuestos específicos a cada trabajo que se contrate de empresas privadas para evitar "este tipo de actuaciones municipales anómalas".