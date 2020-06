'El hormiguero' lanza un reto a Pablo Alborán para su próxima visita: "Tienes que disfrazarte de Michael Jackson"

La segunda conexión de este martes fue por partida doble, ya que El hormiguero realizó una videollamada a Pablo Alborán (en Málaga) y a Camilo, que atendió al programa de Antena 3 desde su casa en Miami.

El cantante se mostró muy ilusionado por estar, aunque fuera virtualmente, en el espacio presentado por Pablo Motos, y no dudó en hacérselo saber: "Tienes que saber que es muy importante estar aquí. Para mí, como colombiano, estar en El hormiguero me hace feliz. ¡Ya lo dije!", admitió el cantante con una sonrisa en la boca.

Alborán y Camilo presentaron el nuevo tema en el que han colaborado, El mismo aire: "Para mí es surrealista porque hace diez años estaba haciendo covers de Pablo, y que ahora trabajemos juntos es para desmayarse", afirmó el colombiano.

El amor puede doler, pero duele más no ser capaz de amar.. menos mal que podemos respirar... EL MISMO AIRE!!! @CamiloMusicahttps://t.co/pMNficXOXD — Pablo Alborán (@pabloalboran) June 10, 2020

Motos aprovechó para preguntarle a Alborán: "Al principio: ¿Quién te inspiró? ¿Quién era la persona, hombre o mujer, que decías que querías como él o ella?". El cantante le contestó que "de pequeño escuchaba música muy dispar, pero imitaba mucho a Michael Jackson".

"Era muy gracioso verme porque de pequeño era rubio con el pelo súper rizado y mi madre me hizo un traje de Michael Jackson de cuero, el de Thriller, y verme era una cosa muy rara", recordó el cantante.

Tras esa declaración, Motos le lanzó un reto: "Pablo, me has dado una idea que no sé si decírtela o no. A lo mejor, en la próxima visita que vengas al plató del programa, si quieres, te podías vestir de Michael Jackson". El presentador y ambos cantantes comenzaron a reírse, y Motos añadió: "Yo hago de zombi".

"¿Acabas de decir que me quieres disfrazar de Michael Jackson?", comentó el artista, pero el presentador reculó un poco y le contestó que "si no quieres, no". El malagueño concluyó afirmando que "acepto el reto, por ti y por El hormiguero hago lo que sea, pero vamos a definir bien el contexto".