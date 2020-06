Cultura.- Samuel Reina, Pau Alabajos, Maluks i Badlans, en un cicle per a impulsar el sector de la música en directe

Així, Samuel Reina, Pau Alabajos, Maluks, Laura Esparza i Carlos Esteban, Badlands i Toni de l'Hostal actuaran en la sala 16 Toneladas de València durant el primer i el tercer cap de setmana de juliol.

Els concerts se celebraran "amb les màximes garanties sanitàries", destaca l'organització. Així, l'aforament del local estarà limitat i se seguiran totes les directrius del protocol de seguretat. Les actuacions començaran les 20.00 hores.

El cicle compta amb la col·laboració de la Diputació de València, l'Ajuntament de València, l'Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana i l'Associació de Sales de Música en Directe En Viu!.

El cicle començarà el dijous 2 de juliol amb la presència de Samuel Reina, qui actuarà en solitari. Un dia després serà el torn de Pau Alabajos, qui tindrà l'oportunitat de presentar el seu últim treball, 'Les hores mortes'.

El primer cap de setmana d'actuacions es tancarà el dissabte 4 de juliol amb Maluks. Aquesta formació del barri de Benimaclet (València) basa la seua proposta en la mescla de gèneres ballables -ritmes jamaicans (dancehall), llatins (salsa, cumbia) i afrobeat- amanits amb l'electrònica.

Laura Esparza i Carlos Esteban s'encarregaran d'obrir la sala 16 Toneladas el dijous 16 de juliol. La cantant i l'instrumentista van començar el seu projecte conjunt el 2019 amb cançons que barregen força i sensibilitat amb un estil íntim i personal. Els sons d'arrel americana assentats en el folk, el country i el bluegrass també seran protagonistes del cicle Viu gràcies a la formació Badlands.

DEBUT DISCOGRÀFIC

Finalment, Toni de l'Hostal tancarà el festival el dissabte dia 18. Conegut per fer ús d'un valencià particular i pel contingut humorístic de les seues composicions, el cantant i guitarrista de L'Alcúdia (Ribera Alta) interpretarà per primera vegada en directe els temes del seu debut discogràfic, 'Repom'.

Les entrades per als concerts del cicle 'Viu. Cap estiu sense música' es poden adquirir en Notikumi per 10 euros (més despeses de gestió) en el següent enllaç: