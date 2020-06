Dos conductores detenidos por superar ampliamente la tasa de alcoholemia permitida en Avilés

La primera detención se produjo a las 1.08 horas de este martes a un hombre vecino de Avilés de 30 años, que conducía su vehículo de forma anómala por al Avenida Cervantes, sin mantener una trayectoria rectilínia, llegando a golpear el bordillo de la margen derecha de la vía. Al practicarle las pruebas el hombre dio un resultado de 1,13 miligramos por litro, y 1,11 en la segunda prueba.

Dos horas después, a las 03.15 horas se detuvo en la calle José Manuel Pedregal a una vecina de Corvera de 38 años al detectar la patrulla que el vehículo no mantenía una velocidad uniforme. Al practicarle las pruebas de alcoholemia los resultados arrojaron 0,91 miligramos por litro de aire espirado, y en la segunda 0,82. Además la mujer fue también denunciada administrativamente al comprobar que tenía el permiso AM y no estaba habilitada para conducir ese turismo.