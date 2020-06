L'EMT de València demanarà un crèdit de 27 milions després de desplomar-se un 90% els seus ingressos per la pandèmia

Les dràstiques caigudes en el nombre d'usuaris del transport públic a causa de la pandèmia de Covid-19 i la incertesa quant a la seua recuperació estan tenint un impacte molt negatiu sobre els comptes d'aquestes companyies dependents de l'Administració. És el cas de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València, que demanarà un crèdit de 27,2 milions d'euros per a poder afrontar despeses corrents com a nòmines i pagaments a proveïdors aquest mateix mes de juny.

L'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, i el regidor de Mobilitat Sostenible i president de l'EMT, Giuseppe Grezzi, han comparegut aquest dilluns per a explicar l'operació de refinançament que escometrà la major empresa municipal a causa d'una caiguda en el nombre d'usuaris superior al 90% i que ha derivat en el mateix percentatge de descens en els ingressos previstos per compra de títols de transport.

Segons han indicat, l'empresa està en una "situació delicada" fruit de l'estat d'alarma i de la reducció de mobilitat que va comportar. En aquest sentit, els problemes de tresoreria es podrien produir ja aquest mateix mes, i anirien a més al juliol, per la qual cosa aquest dimecres portaran al consell d'administració de l'EMT les bases per a rebre ofertes d'entitats bancàries a fi de finançar la pèrdua de 27,2 milions d'euros estimada per a l'exercici 2020 a causa de la pandèmia, una acció coordinada amb la Regidoria d'Hisenda.

Per a entendre per què l'EMT recorre als bancs no cal perdre de vista dos instruments que fins al moment, per diferents motius, la direcció no ha pogut emprar. D'una banda, la Generalitat va tombar l'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) amb el qual la companyia municipal va pretendre esmorteir en primera instància l'impacte econòmic de la pandèmia.

El Consistori va recórrer judicialment la decisió, però la veritat és que, una vegada recuperada la mobilitat, l'empresa ha de continuar prestant el servei, amb les despeses ordinàries que porta aparellats, i les pèrdues del període de confinament.

D'altra banda, tant Ribó com Grezzi van insistir a reclamar al Govern central l'activació d'un fons per al transport urbà, en aquest cas de València. El ministre de Transports, el valencià José Luis Ábalos, es va referir la setmana passada a aquesta possibilitat que, segons va anunciar, negocia el seu departament amb el Ministeri d'Hisenda.

Es dóna la circumstància que l'Executiu central sí ha previst ja una línia de 800 milions d'euros per a transport d'àmbit autonòmic, de la qual Madrid i Barcelona rebran quasi la meitat a través dels seus consorcis metropolitans, cosa que no succeirà en el cas de València, on l'ajuda al metro es canalitzarà directament a través de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

"L'EMT necessita recursos econòmics amb urgència per a pagar els salaris del mes de juny i també els del mes que ve i això ens obliga a sol·licitar una pòlissa de crèdit", ha afirmat l'alcalde. En relació a aquesta segona línia d'ajudes, Ribó ha assenyalat que, del Govern d'Espanya "ho esperem tot, esperem el màxim possible".

Ribó ha detallat els "impactes negatius en els resultats de l'EMT d'al voltant de 2,6 milions euros" a conseqüència del cost addicional per la crisi sanitària: desinfecció, adquisició d'equips de protecció individual i mampares per als autobusos, entre altres.

De la mateixa manera, també s'ha generat "un total d'aproximadament 2,3 milions d'euros en impactes positius" per l'estalvi de combustible, amortitzacions de Pla d'Inversions, reducció de reparacions en tallers externs, bescanvi d'hores de còmput per dies no treballats i la reducció d'hores extra, entre altres.

Malgrat això, "el minvament d'ingressos des de l'inici de la pandèmia desequilibra el pressupost previst per a 2020, que no pot ser compensat amb recursos propis" i per això es recorre als bancs, ha finalitzat.