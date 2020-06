Coronavirus.- La Comunitat Valenciana acumula 65.564 ERTO que afecten 415.635 treballadors

D'aquestes sol·licituds, fins al 14 de juny, l'administració valenciana ha resolt un total de 62.147 expedients, que afecten 373.200 treballadors.

En concret, la Direcció general de Treball ha rebut 821 expedients sobre 74.925 empleats i ha resolt 729 d'aquestes sol·licituds.

La Direcció territorial de València ha rebut 31.097 sol·licituds amb 166.711 afectats i ha resolt 29.022 d'ells; a Alacant s'han registrat 25.809 expedients sobre 131.000 empleats, dels quals s'han resolt 24.699; i a Castelló s'han comptabilitzat 7.837 sol·licituds amb 42.999 treballadors afectats, dels quals es van resoldre 7.697 expedients.

Per sectors, la majoria de les persones afectades per un ERTO es dedica a Serveis. En total hi ha 284.371 treballadors afectats a la Comunitat Valenciana i 55.765 sol·licituds d'expedients.

El segon sector més afectat és la indústria, amb un total de 5.720 sol·licituds d'ERTI sobre 111.058 treballadors. Li segueix la construcció, que acumula 3.788 expedients que afecten 18.932 treballadors. En agricultura hi ha 290 expedients sobre 1.262 persones.