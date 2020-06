Educació defineix els continguts de Cultura Digital en anglés per a Secundària

Aquesta nova matèria es podrà oferir en qualsevol dels quatre cursos de l'ESO i s'oferirà en l'espai lectiu de projecte interdisciplinari dins del bloc d'optatives de lliure configuració autonòmica. La càrrega horària serà de dos hores setmanals de Primer a Tercer, i de tres hores en Quart.

Sobre aquest tema, el conseller Vicent Marzà ha destacat la "importància d'impulsar" aquesta "innovadora" matèria de coneixement, "única" en l'Estat que posa a la disposició de l'alumnat "ferramentes educatives" per a "prendre consciència, traure partit i també per a estar alerta d'alguns dels perills vinculats a aquesta manera de relacionar-nos".

A més, la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació, Margarida Castellano, ha assenyalat que "en un món en què cal apropiar-se de la tecnologia per a compartir i per a aprendre, com s'ha demostrat durant els mesos que hem estat confinats, cap altre projecte interdisciplinari ens pareix més adequat que un que estiga relacionat amb continguts de cultura digital".

FORMACIÓ CRÍTICA

El propòsit de Cultura Digital és fomentar l'autonomia, formar ciutadania crítica a l'hora de navegar en entorns digitals i generar al mateix temps un ús segur i responsable de les xarxes. Així mateix, és una matèria en què es pretén donar especial incidència a la formació de l'alumnat per a la prevenció del ciberassetjament i el coneixement d'estratègies de seguretat.

Davant la gran proliferació de continguts en anglés en els entorns digitals, la nova assignatura s'impartirà en aquest idioma amb l'objectiu d'augmentar el contacte amb aquesta llengua per part de l'alumnat d'una manera naturalitzada.

Per tant, Cultura Digital la podrà impartir tant el professorat de l'especialitat d'Anglés dels instituts valencians com els i les docents de matèries afins, com Tecnologia o Informàtica, i el professorat d'altres llengües que tinguen almenys el certificat de B2 d'anglés.

El temari de Cultura Digital s'ha organitzat en 10 unitats didàctiques que tenen diverses sessions graduades, que van des de Primer d'ESO fins a Quart, perquè el professorat puga escollir aquells continguts adequats per al nivell i perfil d'alumnat que trien per a impartir aquests coneixements.

Les temàtiques que s'aborden són: La vida amb Internet; Identitat personal: qual és la meua autoimatge en les xarxes?; Emocions connectades: què és un amic en Internet?; La lectura en la xarxa: tècniques de cerca i lectura digital; Les 'fake news': webs verificadores i contrast de dades; Mitjans i narratives transmèdia: som persones més creatives?; El treball en un món digital: habilitats digitals del segle XXI; Les diferències socials: discursos d'odi i malestar digital; Tecnologia per a la sostenibilitat: tractar l'emergència climàtica amb ferramentes digitals, i Alfabetització visual i informacional.

Si es tria el treball en aquesta àrea en l'alumnat de Quart d'ESO, es proposa elaborar un projecte final al voltant de la pregunta: I jo què puc fer per a millorar la societat? Un projecte d'emprenedoria social en format cooperatiu que empra, entre altres coses, metodologia d'actualitat com el 'design thinking'.

CURS PER AL PROFESSORAT

El CEFIRE de Plurilingüisme ha dissenyat un curs en línia de 20 hores de formació dirigit al professorat interessat a impartir la matèria. El curs, que tindrà lloc entre el 9 i el 30 del setembre pròxim, ho impartiran alguns dels especialistes que han elaborat les 10 unitats didàctiques, com Michael Artiles, Miquel Ramos i David Garfella, i estarà coordinat per Neus Sánchez i Maria José Martínez.

El curs 'Cultura Digital: introducció i aplicació en l'aula' ofereix un total de 60 places i la inscripció estarà oberta des de l'1 de juliol fins al 2 de setembre.

Tota la informació sobre aquest curs està disponible en l'enllaç: